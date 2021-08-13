MEB Tablet Başvurusu Nasıl Yapılır?

Öğrencilerin başarısı

Eğitim alan kardeş sayısı

Ailenin maddi durumu

gibi kriterler belirleyici oluyor.

Şubat Ayı Ücretsiz Tablet Başvurusu Nasıl Yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı Şubat ayı içerisinde ek olarak 100 Bin adet tabletin öğrencilere dağıtılacağını açıklamıştı. Tablet alamayan binlerce öğrenci başvuru amacı ile araştırma yapmaya devam ediyor. Eğitimde Fırsat Adaleti parolası ile hareket eden bakanlığın dağıtımını yapacağı tabletler Ailelerin gelir durumu ve öğrencinin başarısına göre il milli eğitim müdürlükleri tarafından bizzat teslim ediliyor.

100 Bin Yeni Tablet Dağıtımı Gerçekleştirilecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Twitter uygulamasından yapmış olduğu bilgilendirmede tableti dağıtımlarında her hafta daha çok öğrenciye ulaşmanın sevincini yaşıyoruz. Şeklinde açıklamada bulundu. Açıklamasının devamında ise Ocak ayı bitmeden söz vermiş oldukları gibi 500.000 tabletin dağıtıldığına vurgu yapan Bakan Selçuk, hedeflerinin Şubat ayı içerisinde 100 bin adet tabletin dağıtımının gerçekleştirilmesi olduğunu açıkladı.

Yeni Hedef 600 Bin Öğrenciye Tablet Dağıtmak

Eğitimde fırsat adaleti parolası ile harekete geçen Milli Eğitim Bakanlığı 500 bin tablet bilgisayar öğrencilere teslim edildiği bilgisine yer verdikten sonra tamamı Milli Eğitim Bakanlığı aracılığı ile tedarik edilen ve aralık ayı içerisinde başlatılan uzaktan eğitime tablet bilgisayar desteği hedefinde ilk aşama gerçekleştirildi.

Ocak ayı tamamlanırken 500 bin öğrenciye tablet ulaştı, şimdiki Yeni Hedef ise 600 bin öğrenciye yeni tableti dağıtımının gerçekleştirilmesidir. Şeklinde açıklama yapıldı.