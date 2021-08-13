MEB Tablet Başvurusu Nasıl Yapılır?
Milli Eğitim Bakanlığı Şubat ayı içerisinde 100 Bin yeni tablet dağıtımı gerçekleştirileceğini açıklamıştı. İkinci dönem uzaktan eğitim derslerinde tabletten faydalanmak isteyen ilkokul başta olmak üzere ortaokul ve lise öğrencileri başvuru koşullarını araştırmaya devam ediyor. Tablet dağıtımları il milli eğitim müdürlükleri tarafından yapılıyor.
- Öğrencilerin başarısı
- Eğitim alan kardeş sayısı
- Ailenin maddi durumu
gibi kriterler belirleyici oluyor.
Şubat Ayı Ücretsiz Tablet Başvurusu Nasıl Yapılır?
Milli Eğitim Bakanlığı Şubat ayı içerisinde ek olarak 100 Bin adet tabletin öğrencilere dağıtılacağını açıklamıştı. Tablet alamayan binlerce öğrenci başvuru amacı ile araştırma yapmaya devam ediyor. Eğitimde Fırsat Adaleti parolası ile hareket eden bakanlığın dağıtımını yapacağı tabletler Ailelerin gelir durumu ve öğrencinin başarısına göre il milli eğitim müdürlükleri tarafından bizzat teslim ediliyor.
100 Bin Yeni Tablet Dağıtımı Gerçekleştirilecek
Yeni Hedef 600 Bin Öğrenciye Tablet Dağıtmak
Eğitimde fırsat adaleti parolası ile harekete geçen Milli Eğitim Bakanlığı 500 bin tablet bilgisayar öğrencilere teslim edildiği bilgisine yer verdikten sonra tamamı Milli Eğitim Bakanlığı aracılığı ile tedarik edilen ve aralık ayı içerisinde başlatılan uzaktan eğitime tablet bilgisayar desteği hedefinde ilk aşama gerçekleştirildi.
Ocak ayı tamamlanırken 500 bin öğrenciye tablet ulaştı, şimdiki Yeni Hedef ise 600 bin öğrenciye yeni tableti dağıtımının gerçekleştirilmesidir. Şeklinde açıklama yapıldı.
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