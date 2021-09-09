MEB'den Ne Talimat Yapıldı? MEB'den Önemli Talimat
Milli Eğitim Bakanlığı, kurumlara bakanlıktan yazılı talimat gönderdi. Gönderdiği yazılı talimatta temizlik, güvenlik, ulaşım ve beslenme hizmetlerinde görevli personellerin görev başına dönmeleri ve görev tanımlamaları dışındaki pozisyonlarda görevlendirilmemesi yönünde. MEB'den ne talimat yapıldı? MEB'den neden talimat geldi?
Milli Eğitim Bakanlığı, kurumlara bakanlıktan yazılı talimat gönderdi. Gönderdiği yazılı talimatta temizlik, güvenlik, ulaşım ve beslenme hizmetlerinde görevli personellerin görev başına dönmeleri ve görev tanımlamaları dışındaki pozisyonlarda görevlendirilmemesi yönünde. MEB'den ne talimat yapıldı? MEB'den neden talimat geldi?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, kurumlara gönderdiği Bakanlık yazısında şu ifadelere yer verdi.” Temizlik, güvenlik, ulaşım ve beslenme hizmetlerinde görevli işçi, sürekli işçi, güvenlik görevlisi, hizmetli, toplum yararına çalışma programı kapsamında görevli personel, temizlik personeli, idari destek personeli ve benzeri görevleri yürüten personele, görev tanımları dışındaki pozisyon ve unvanlar le ilgili görev verilmemesi; varsa bu yönde yapılmış görevlendirilmelerin iptal edilmesi gerekmektedir. Ayrıca sözü edilen personelden başka kurumlarda geçici olarak görevlendirilenlerin görevlendirmelerinin ivedilikle iptal edilerek personelin, kadrolarının/ pozisyonlarının bulunduğu veya ihtiyaç duyulan eğitim kurumlarında görev tanımlarına uygun olarak görev yapmalarının sağlanması gerekli görülmektedir"
|İmsak
|04:09
|Güneş
|05:34
|Öğle
|12:10
|İkindi
|15:45
|Akşam
|18:35
|Yatsı
|19:54
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|9
|3. Beşiktaş
|3
|7
|4. Galatasaray
|3
|7
|5. Konyaspor
|3
|7
|6. Altay
|3
|6
|7. Malatyaspor
|3
|6
|8. Kasımpaşa
|3
|5
|9. Hatayspor
|3
|4
|10. Karagümrük
|3
|4
|11. Antalyaspor
|3
|4
|12. Kayserispor
|3
|4
|13. Alanyaspor
|3
|3
|14. Göztepe
|3
|2
|15. Adana Demirspor
|3
|2
|16. Sivasspor
|3
|1
|17. Gaziantep FK
|3
|1
|18. Rizespor
|3
|1
|19. Başakşehir
|3
|0
|20. Giresunspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Eyüpspor
|3
|9
|3. Manisa FK
|3
|9
|4. Tuzlaspor
|3
|7
|5. Bandırmaspor
|3
|6
|6. Erzurumspor
|3
|6
|7. Ankaragücü
|3
|5
|8. Ankara Keçiörengücü
|3
|4
|9. Kocaelispor
|3
|4
|10. Samsunspor
|2
|3
|11. İstanbulspor
|3
|3
|12. Balıkesirspor
|2
|3
|13. Menemenspor
|3
|3
|14. Adanaspor
|3
|2
|15. Bursaspor
|3
|1
|16. Altınordu
|3
|1
|17. Gençlerbirliği
|3
|1
|18. Boluspor
|2
|0
|19. Denizlispor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|3
|9
|2. West Ham
|3
|7
|3. M. United
|3
|7
|4. Chelsea
|3
|7
|5. Liverpool
|3
|7
|6. Everton
|3
|7
|7. Man City
|3
|6
|8. Brighton
|3
|6
|9. Leicester City
|3
|6
|10. Brentford
|3
|5
|11. Aston Villa
|3
|4
|12. Watford
|3
|3
|13. Southampton
|3
|2
|14. Crystal Palace
|3
|2
|15. Leeds United
|3
|2
|16. Burnley
|3
|1
|17. Newcastle
|3
|1
|18. Wolverhampton
|3
|0
|19. Norwich City
|3
|0
|20. Arsenal
|3
|0