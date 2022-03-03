MEB'den 81 ile yazı! Okullardaki etkinlik kısıtlaması kaldırıldı
MEB, okullar tarafından salgın tedbirlerine uyularak yapılacak sosyal etkinliklere izin verileceğini bildirdi.
Milli Eğitim Bakanlığı, maske ve hes kodu uygulamasının kaldırılmasının ardından yeni bir karara imza attı.
Bakanlıkça, illere gönderilen yazıya göre, resmî/özel okul ve kuramlarda öğrenci, öğretmen ve eğitim kurumu yöneticilerinin katılımı yapılması planlanan il/ilçe, ulusal ve uluslararası düzeydeki sosyal etkinlikler 2020’de tedbiren iptal edilmişti.
Bu kapsamda, Bakanlık merkez teşkilatı birimleri ile il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine yapılacak sosyal etkinliklere, salgının seyrini kontrol altında tutmak için belirlenen kural ve esaslara uygun tedbirler alınarak izin verilecek.
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