MEB açıkladı! O tedbirler kalktı

Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitim için yeni sistemi açıkladı. Koronavirüs salgını sürecinde tedbiren eğitim kurumlarında uygulamaya geçirilen sosyal etkinliklerin uygulanmaması kararının kaldırıldığını duyurdu.

EĞİTİM 05.03.2022, 16:35
MEB açıkladı! O tedbirler kalktı

Koronavirüs salgını sürecinde tedbiren alınan birçok kararın uygulamadan kalkmasıyla beraber MEB yüz yüze eğitim için yeni sistemi açıkladı. Bilim Kurulu'nun ardından kameraların karşısına geçen Bakan Koca ilkokul, ortaokul ve liselerde uygulanmakta olan bir kararın yürürlükten kaldırıldığını ifade etti ve bildiri yayımladı. Sosyal etkinliklerin uygulanmaması kararı 81 ilde yürürlükten kaldırıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) koronavirüs salgını sürecinde tedbiren eğitim kurumlarında uygulamaya geçen bir kararın kaldırıldığını ifade etti. Bilindiği üzere okullarda karantina zorunluluğu ve birçok farklı kısıtlama uygulanıyordu ve sosyal etkinliklere izin verilmiyordu. MEB okullarda yeni bir dönemin başladığını ifade etti. 

MEB açıkladı! O tedbirler kalktı 
Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında okullarda birçok farklı karar uygulamaya geçmişti. Uzunca bir dönem uzaktan eğitim gören öğrenciler okullarına dönmüş ancak belirli tedbir ve kısıtlamalar kapsamında eğitim görmekteydi. 

81 ile yazı gönderildi! 
Milli Eğitim Bakanlığı maske takma zorunluğunu kaldırmasıyla beraber okullarda da çeşitli kısıtlamaların kalkacağını ifade eden bir açıklama yaptı ve 81 ile gönderdi. 

Gönderilen yazıya göre; Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatı birimleri ile il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine yapılacak sosyal etkinliklere, salgının seyrini kontrol altında tutmak için belirlenen kural ve esaslara uygun tedbirler alınarak izin verileceği ifade edildi. 

Bakanlıkça, illere gönderilen yazıya göre, resmi/özel Okul ve kuramlarda öğrenci, öğretmen ve eğitim kurumu yöneticilerinin katılımı yapılması planlanan il/ilçe, ulusal ve uluslararası düzeydeki sosyal etkinlikler 2020'de tedbiren iptal edilmişti. 

Bu kapsamda, Bakanlık merkez teşkilatı birimleri ile il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine yapılacak sosyal etkinliklere, salgının seyrini kontrol altında tutmak için belirlenen kural ve esaslara uygun tedbirler alınarak izin verilecek.

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