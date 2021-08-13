banner135

MEB 500 bin tablet başvuru formu: MEB Ücretsiz Tablet Başvurusu Nasıl Yapılır?

Koronavirüsü salgını sebebiyle evlerine kapanmak zorunda kalan öğrencilere kolaylık sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı aracılığı ile dağıtımı gerçekleştirilen tabletlere ulaşmak isteyen öğrenciler son zamanlarda arama motorlarında çeşitli sorular sormaktadır.

EĞİTİM 13.08.2021, 23:17 13.08.2021, 23:19
MEB 500 bin tablet başvuru formu: MEB Ücretsiz Tablet Başvurusu Nasıl Yapılır?

Koronavirüsü salgını sebebiyle evlerine kapanmak zorunda kalan öğrencilere kolaylık sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı aracılığı ile dağıtımı gerçekleştirilen tabletlere ulaşmak isteyen öğrenciler son zamanlarda arama motorlarında çeşitli sorular sormaktadır.

 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 3. Faz çalışmalarının başladığını ilan etmişti  500 bin tablet, Ocak ayı sonuna kadar öğrencilerin hizmetine sunulacaktır. Tabletler ile beraber öğrencilerin derslerde kullanması maksadı ile aylık 25 GB internet aynı şekilde verilecek. peki ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır? Bu sorunun cevabı ve çok daha fazlası haberin detayında sizleri bekliyor...

Öğrenim çağındaki çocukların evden problemsiz bir biçimde dersleri takip etmesine olanak tanıyan tabletlerin dağıtımları açısından Milli Eğitim Bakanlığı bu sürece oldukça hız verdi. Yerel yönetimler, özel sektör ve sivil kuruluşların desteği ve MEB aracılığı ile tedarik edilmiş olan tablet bilgisayarların dağıtım sürecinde 3. Faz uygulanmasına başlandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, basın toplantısında yapmış olduğu açıklamada eğitimde fırsat adaletsizliğinin altını çizerken şimdiye kadar toplamda 266. 500 tablet cihazının ilkokul, ortaokul ve lise öğrenimini gören evlatlarımıza dağıtıldığını ilan etti. Uzaktan eğitime devam eden öğrencilerin online bir şekilde eğitime problemsiz bir şekilde katılabilmeleri amacıyla ocak ayı sonuna kadar 500 bin tablet dağıtımı daha yapacaklarını ekledi.

 Evleri’nde eğitim alan birden fazla öğrenci bulunan aileler ücretsiz tablet başvuru şartlarını ve kriterlerini araştırıyor.

Ücretsiz Tablet Başvurusu Nasıl Yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi olan öğrencilere ücretsiz tablet dağıtımı ile ilgili çalışmalara başlanmıştı. Fakat Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yapmış olduğu açıklamada bu çalışmalara daha fazla hız verdiklerini açıklamıştı. Milli Eğitim İl müdürlükleri ve okul yönetimleri tarafından tespit edilen öğrencilere tabletler bizzat ulaştırılıyor. Tablet dağıtımlarında öncelikli olarak ailenin gelir durumu başta olmak üzere okul çağındaki kardeş sayısı ve özel eğitim gereksinimleri ve öğrencilerin akademik başarıları gibi kriterler göz önünde bulundurularak dağıtım süreci işleniyor.

Yorumlar (209)
Gamze 8 ay önce
Bana verebilirmisiniz tablet
Cevapla Beğendim (44) Beğenmedim (49)
Muhammed 6 ay önce
Biz 3 kişiyiz canli dersede giremiyoruz annemin telefonu bozuk babamkide ile de giremiyoruz biri 6nci sinif canli derse giremediği için çok geride kaldi oburude 5inci o da aynı şekilde çok geridgeride oburude 1inci sinif obur arkadaşları harfleri öğrendiler o giremededigi için malesef ki harfleri bilmiyor tablette alamıyoruz babam calismiyor annemde ev hanımı durumumuz kötü lutfen bize yardım edin bir tablet verin baya bir geride kaldik belki yetise biliriz
Beğendim (4) Beğenmedim (1)
Yaren 8 ay önce
Biz üç kardeşiz ben 9.sınıf kardeşim 8.sınıf öğrencisiyiz tabletimiz bilgisayarımız yok uzaktan eğitim göremiyoruz bizede tablet desteğinde bulunabilirmisiniz
Beğendim (11) Beğenmedim (2)
Muhammed 8 ay önce
Benimde tabletim yok. Annemin. Telefonu Samsung s mini3
Beğendim (8) Beğenmedim (1)
Osman 8 ay önce
Kizim 3 üncü gidiyor pandemiden dolayi yuz yüze gidemedigi icin evimde taplet ve bilgisayar yok telefondan fazla giremiyoruz yardimlariniz icin simdiden Teşekkür ediyorum
Beğendim (21) Beğenmedim (10)
Fatma sezgın 8 ay önce
Bıze verılmedı benım kızım 2sınıfa gıdıyo derslerden baya gerı kaldı tapletımız ve ınternetımız yok ne yapacağımı. Bılmıyom
Cevapla Beğendim (12) Beğenmedim (28)
Merve Dişkaya 8 ay önce
Tablet ihyacım var ebaya girmiyom
Cevapla Beğendim (11) Beğenmedim (16)
Ahmet 8 ay önce
Kimse bize taplet veremedi
Beğendim (8) Beğenmedim (4)
TUĞBA 8 ay önce
Lütfen bize de tablet verebilir misiniz Biz üç kardeşiz ve annemin telefonu tek dokunmatik babamınki tuşlu babam asgari ücretle çalışıyor kirada oturuyoruz Lütfen bize de yardım edin çok mağduru derslerden hep geri kalıyoruz bize bir tablet verirseniz seviniriz derse Bazen hiç giremiyoruz çünkü Ders saatlerimiz aynı olduğundan iki kardeşimiz hep geride kalıyor bir gün giriyoruz 2 gün giremiyoruz lütfen Lütfen bize de yardım edin
Cevapla Beğendim (10) Beğenmedim (9)
İmdat uysal 8 ay önce
Benim 7tane çocuğum var 1hariç hepsi okuyo vana nezaman tablet dağıtılacak
Cevapla Beğendim (8) Beğenmedim (16)
Beyzanur 8 ay önce
4 kardeşiz evde iki telefon var hepimizin dersi çakışıyor 2 kişi giremiyoruz bizde tablet istiyoruz derslerimizden geri kalmak istemiyoruz derslerimizde yok yazilmak istrmiyoruz bizde tablett ustiyoruz nolurrrrr bizede tablet verin
Cevapla Beğendim (7) Beğenmedim (10)
Ömer ölgün 8 ay önce
Ben im 3 kardeşim var derslere giremiyorum
Cevapla Beğendim (6) Beğenmedim (2)
meryem 8 ay önce
Bana tablet verebilirmisiniz 6kardeşiz
Cevapla Beğendim (5) Beğenmedim (1)
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın
26°
az bulutlu
Namaz Vakti 14 Ağustos 2021
İmsak 03:35
Güneş 05:09
Öğle 12:17
İkindi 16:05
Akşam 19:15
Yatsı 20:42
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Beşiktaş 1 3
2. Adana Demirspor 0 0
3. Alanyaspor 0 0
4. Altay 0 0
5. Antalyaspor 0 0
6. Karagümrük 0 0
7. Fenerbahçe 0 0
8. Galatasaray 0 0
9. Gaziantep FK 0 0
10. Giresunspor 0 0
11. Göztepe 0 0
12. Hatayspor 0 0
13. Başakşehir 0 0
14. Kasımpaşa 0 0
15. Kayserispor 0 0
16. Konyaspor 0 0
17. Sivasspor 0 0
18. Trabzonspor 0 0
19. Malatyaspor 0 0
20. Rizespor 1 0
Takımlar O P
1. Eyüpspor 1 3
2. Adanaspor 0 0
3. Altınordu 0 0
4. Ankara Keçiörengücü 0 0
5. Ankaragücü 0 0
6. Erzurumspor 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Bandırmaspor 0 0
9. Boluspor 0 0
10. Bursaspor 0 0
11. Denizlispor 0 0
12. Kocaelispor 0 0
13. Manisa FK 0 0
14. Menemenspor 0 0
15. Samsunspor 0 0
16. Tuzlaspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
19. Gençlerbirliği 1 0
Takımlar O P
1. M. United 1 3
2. Chelsea 1 3
3. Everton 1 3
4. Brentford 1 3
5. Watford 1 3
6. Brighton 1 3
7. Leicester City 1 3
8. Liverpool 0 0
9. Man City 0 0
10. Newcastle 0 0
11. Norwich City 0 0
12. Tottenham 0 0
13. West Ham 0 0
14. Aston Villa 1 0
15. Burnley 1 0
16. Wolverhampton 1 0
17. Southampton 1 0
18. Arsenal 1 0
19. Crystal Palace 1 0
20. Leeds United 1 0