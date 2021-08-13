MEB 500 bin tablet başvuru formu: MEB Ücretsiz Tablet Başvurusu Nasıl Yapılır?

Koronavirüsü salgını sebebiyle evlerine kapanmak zorunda kalan öğrencilere kolaylık sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı aracılığı ile dağıtımı gerçekleştirilen tabletlere ulaşmak isteyen öğrenciler son zamanlarda arama motorlarında çeşitli sorular sormaktadır.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 3. Faz çalışmalarının başladığını ilan etmişti 500 bin tablet, Ocak ayı sonuna kadar öğrencilerin hizmetine sunulacaktır. Tabletler ile beraber öğrencilerin derslerde kullanması maksadı ile aylık 25 GB internet aynı şekilde verilecek. peki ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır? Bu sorunun cevabı ve çok daha fazlası haberin detayında sizleri bekliyor...

Öğrenim çağındaki çocukların evden problemsiz bir biçimde dersleri takip etmesine olanak tanıyan tabletlerin dağıtımları açısından Milli Eğitim Bakanlığı bu sürece oldukça hız verdi. Yerel yönetimler, özel sektör ve sivil kuruluşların desteği ve MEB aracılığı ile tedarik edilmiş olan tablet bilgisayarların dağıtım sürecinde 3. Faz uygulanmasına başlandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, basın toplantısında yapmış olduğu açıklamada eğitimde fırsat adaletsizliğinin altını çizerken şimdiye kadar toplamda 266. 500 tablet cihazının ilkokul, ortaokul ve lise öğrenimini gören evlatlarımıza dağıtıldığını ilan etti. Uzaktan eğitime devam eden öğrencilerin online bir şekilde eğitime problemsiz bir şekilde katılabilmeleri amacıyla ocak ayı sonuna kadar 500 bin tablet dağıtımı daha yapacaklarını ekledi.

Evleri’nde eğitim alan birden fazla öğrenci bulunan aileler ücretsiz tablet başvuru şartları nı ve kriterlerini araştırıyor.

Ücretsiz Tablet Başvurusu Nasıl Yapılır?