MEB 500 bin tablet başvuru formu: MEB Ücretsiz Tablet Başvurusu Nasıl Yapılır?
Koronavirüsü salgını sebebiyle evlerine kapanmak zorunda kalan öğrencilere kolaylık sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı aracılığı ile dağıtımı gerçekleştirilen tabletlere ulaşmak isteyen öğrenciler son zamanlarda arama motorlarında çeşitli sorular sormaktadır.
Koronavirüsü salgını sebebiyle evlerine kapanmak zorunda kalan öğrencilere kolaylık sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı aracılığı ile dağıtımı gerçekleştirilen tabletlere ulaşmak isteyen öğrenciler son zamanlarda arama motorlarında çeşitli sorular sormaktadır.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 3. Faz çalışmalarının başladığını ilan etmişti 500 bin tablet, Ocak ayı sonuna kadar öğrencilerin hizmetine sunulacaktır. Tabletler ile beraber öğrencilerin derslerde kullanması maksadı ile aylık 25 GB internet aynı şekilde verilecek. peki ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır? Bu sorunun cevabı ve çok daha fazlası haberin detayında sizleri bekliyor...
Evleri’nde eğitim alan birden fazla öğrenci bulunan aileler ücretsiz tablet başvuru şartlarını ve kriterlerini araştırıyor.
Ücretsiz Tablet Başvurusu Nasıl Yapılır?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi olan öğrencilere ücretsiz tablet dağıtımı ile ilgili çalışmalara başlanmıştı. Fakat Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yapmış olduğu açıklamada bu çalışmalara daha fazla hız verdiklerini açıklamıştı. Milli Eğitim İl müdürlükleri ve okul yönetimleri tarafından tespit edilen öğrencilere tabletler bizzat ulaştırılıyor. Tablet dağıtımlarında öncelikli olarak ailenin gelir durumu başta olmak üzere okul çağındaki kardeş sayısı ve özel eğitim gereksinimleri ve öğrencilerin akademik başarıları gibi kriterler göz önünde bulundurularak dağıtım süreci işleniyor.
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