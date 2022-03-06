Mart ayı burs ve kredi ödemeleri yatırılmaya başlandı
Dr. Mehmet Kasapoğlu sosyal medya hesabından burs ve kredi ödemelerinin yatırılmaya başlandığını duyurdu.
Mart ayı burs ve kredi ödemeleri başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, mart ayı burs ve kredi ödemelerinin başladığını duyurdu.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 6-10 Mart tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını söyledi.
TC kimlik numarasının sonu "0" olanlar bugün, "2" olanlar yarın, "4" olanlar 8 Mart, "6" olanlar 9 Mart, "8" olanlar ise 10 Mart'ta ödemelerini alabilecek.
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