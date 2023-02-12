Mahmut Özer açıkladı: 10 ilde tatil süresi uzatıldı!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremden etkilenen 10 ilde 1 Mart'a kadar eğitime ara verildiğini açıkladı. Diğer 71 ilde ise eğitim 20 Şubat'ta başlayacak.

Bakan Özer'in yaptığı açıklamalar şöyle:

"20 Şubat tarihinde 71 ilde eğitim başlayacak. Bir daha uzatma olmayacak. 10 ilimizde eğitime 1 Mart'a kadar ara veriyoruz.

10 ilimizde eğitim öğretime 1 Mart'a kadar ara veriyoruz. Öncellikle deprem bölgesi olmayan 71 ilde eğitim öğretim devam edecek. Deprem olan 10 ilde veliler çocuklarını diğer illere nakil edebilecek. Diğer illerdeki okul kapasitelerini artırmak için çalışıyoruz.Özel öğretim kurumları ile görüşme yaptık. Bu kurumlardaki yüzde 3'lük kapasiteyi yüzde 10'a çıkardık.

10 ilimizde 1 Mart'a kadar eğitim öğretime ara veriyoruz. 1 Mart tarihi itibarıyla 10 ilimizde bölgesel eğitim öğretime açma kararları vereceğiz. Aynı Covid döneminde olduğu gibi ilçe ve okul temelli kararlar alacağız."

Süperhaber