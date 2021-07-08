Lokman Hocadan Tercih Uyarısı

Van’da Şampiyon Özel Öğretim Kursu Kurucusu ve aynı zamanda rehberlik uzmanı Lokman Tekin, 5-16 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılacak olan tercihlerin çok önemli olduğuna dikkat çekerek, “Doğru tercih hayat kurtarır” dedi.

EĞİTİM 08.07.2021, 12:51
Lokman Hocadan Tercih Uyarısı

Şampiyon Özel Öğretim Kursu Kurucusu ve aynı zamanda rehberlik uzmanı Lokman Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercihlerinin 5-16 Temmuz tarihleri arasında yapılacağını hatırlatarak, öğrencilere önemli tavsiyelerde bulundu. Öğrencilerin toplamda 20 tercih hakkının olduğunu ifade eden Tekin, “Merkezi yerleştirmeyle öğrenci alan okullar, yerel tercih okulları ve pansiyonlu okul tercihleri. Toplamda 20 tercih hakkı var. Bunlardan 5 tanesi yerel okul tercihi, 5 tanesi pansiyonlu okul tercihi, 10 tanesi de merkezi yerleştirmeyle öğrenci alan okullar. Tercih işlemlerinde puandan çok, yüzdelik dilime dikkat etmek daha doğru olacaktır. Merkezi yerleştirmede, öğrencinin girdiği LGS sonucu dikkate alınacak, yerel yerleştirmedeyse okulların türü, kontenjanı, bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri ve Okul Başarı Puanı’nın (OBP) üstünlüğü kriterlerine göre yapılacak. Eşitlik olması durumunda ise sırasıyla 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne bakılacak” dedi.

Tüm öğrencilerin yerel yerleştirme tercihi yapmasının zorunlu olduğuna dikkat çeken Tekin, “Ancak öğrenci, yerleştirme işlemi sonucunda merkezi sınav puanıyla okul tercihine yerleşmiş ise yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihleri dikkate alınmayacak, puanı yeten merkezi yerleştirme okullarından birine yerleşecek. LGS’ye girmemiş olan öğrenciler ise merkezi yerleştirme tercihi yapamaz ama yerel ve pansiyonlu okul tercihi yapabilir. Tercih yapmak zorunlu değildir. Ancak tercih yapmayan veya hiçbir tercihine yerleşmeyen öğrenciler, açık öğretim lisesine ya da özel okullara kayıt yapabilir. Öğrencilerin puanlarının eşit olması halinde sırasıyla; Okul Başarı Puanı üstünlüğüne, 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı üstünlüğüne, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılacak” ifadelerini kullandı.

Merkezi yerleştirme ve yerel yerleştirmelerde devamsızlığın bir etkisinin olmadığını da sözlerine ekleyen Tekin, “Özel okula ya da yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, tercihte bulunamayacak. Tercih süresi içinde (16 Temmuz’a kadar) kayıt iptali yapan öğrenciler, devlet okullarını tercih edebilecek. Tercihler okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacak. Onaylama işlemi yapıldığı anda öğrencinin tercih işlemi tamamlanmış olacak. Öğrenci velisi düzeltme veya iptal işlemini 16 Temmuz’a kadar okul müdürlüğüne başvurarak talep edebilir. Bunun yanında tercih listesinde yer almayan, yazılmayan bir okula yerleştirilme yapılmaz. Yerleştirme sonuçları, 26 Temmuz’da açıklanacak olup, nakil dönemi başvuruları ise 26-30 Temmuz ve 2-6 Ağustos tarihleri arasında olmak üzere 2 dönemde yapılacak. Bu anlamda tercihlerin bütün öğrencilere ve velilere hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Yorumlar (1)
Kamuran Karagülle 17 saat önce
Lokman tekin gibi hocalar sadece bu camia ve ilimiz icin zarardan başka bir şey değildir çünkü bu benzeri kişiler için eğitim sadece ticaretten ibarettir ben özel okuluma nasıl bir kelle fazla katarim öğrencinin notlarını şişirip velliyi nasıl kandırırım. Değeri beş para etmez takdir teşekür ve onur belgeleri verip okulları ticarethaneye çeviren sözde demokrat görünen bir tacirdir . Yazıklar olsun Rabbim bunlarin hesabını elbet soracaktır ,bence van haber ailesi olarak butur tacirlere yer vermemesi gerekir
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