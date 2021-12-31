Lise öğrencileri İHA'yı ziyaret etti
Van'ın İpekyolu ilçesinde gazetecilik bölümünü okuyan lise öğrencileri İhlas Haber Ajansı (İHA)'nı ziyaret etti.
Bostaniçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gazetecilik Bölümünden 17 öğrenci, Dijital Fotoğrafçılık Eğitmeni Veysel Yılğın öncülüğünde İHA’yı ziyaret etti. İHA Van Haber Müdürü Mehmet Salih Akkuş ile İHA Tatvan Muhabiri Mücahit Tarlan tarafından ağırlanan öğrencilere İHA’nın tanıtımı yapıldı.
Gazetecilik mesleği hakkında da bilgilendirilen öğrenciler, merak ettikleri soruların cevabını da birinci ağızdan aldı.
Çekilen hatıra fotoğrafının ardından öğrenciler İHA Van Bölge Müdürlüğünden ayrıldı.İHA
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