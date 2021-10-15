KPPS maratonu stresli geçmektedir peki ortaöğretim Kpss başvuruları ne zaman olacak başvurular başladı mı başvurular nasıl yapılacak başvuru koşulları nelerdir? Ayrıntıları haberimizde sizler için derledik..



Lise KPSS ne zaman 2022? KPSS ortaöğretim başvuru tarihi belli oldu mu?



İki yılda bir yapılan lise KPSS sınavının bu sene yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Ortaöğretim mezunları lise KPSS sınavına ne zaman katılabileceğini sorguluyor. Peki, lise KPSS ne zaman 2022? KPSS ortaöğretim başvuru tarihi belli oldu mu?

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN 2022?



2 yılda bir yapılan KPSS ortaöğretim sınavı bu sene yapılmayacak. Lise KPSS sınavı en son 2020 yılında gerçekleşmişti.

ÖSYM takvimine göre KPSS ortaöğretim sınavı 2022 yılında yapılacak. 2020'de KPSS ortaöğretime katılan adayların puanları bu 2 yıl içinde geçerli olacak.

2022 girilmediği için KPSS başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Sınav tarihleri belli olduğunda sitemizden öğrenebilisiniz.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NEDİR?

2020-KPSS Ortaöğretim Sınavı, ortaöğretim kurumlarından (lise, meslek lisesi) mezun olanlar ile sınavın geçerlilik süresi içerisinde (iki yıl) mezun olabilecek durumda bulunanlar içindir.

a) A Grubu Kadrolar; Bakanlıklar, bunların başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin eki listelerde yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

kaynak:türkgün