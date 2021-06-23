8.sınıf öğrencileri 6 Haziran Pazar günü koronavirüs tedbirleri altında LGS’ye girdi. Zorlu maratonun ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Peki, LGS sonuçları açıklandı mı?

LGS sonuçları açıklandı mı? LGS sonuçları ne zaman açıklanır?

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre LGS sonuçları 30 Haziran 2021’de açıklanacak. Sonuçlar E Okul üzerinden ilan edilecek. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte tercih kılavuzu yayımlanacak ve tercih süreci başlayacak.

Hangi durumlarda LGS geçersiz sayılır?

Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,

Cevap kâğıdının, sınav evrakı dönüş zarfından çıkmaması, eksik çıkması veya zarar görmüş olması,

Öğrencinin herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan kopya çektiğinin veya kopya verdiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi,

Cevap kâğıdının okunmasını engelleyecek gereksiz karalamalardan dolayı optik okuyucu tarafından okunamaması,

Geçerli kimlik belgesinin ibraz edilmemesi,

Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması,

Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,

Öğrenci tarafından sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını ve/veya cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi'nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için sınav görevlilerince hazırlanmış tutanaklar da dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.yeniakit