LGS ne zaman 2022? MEB LGS takvimi belli oldu mu? 

LGS sınavı ne zaman yapılacak? MEB LGS takvimi oldu mu? LGS sınavı ne zaman saat kaçta hangi gün?

2022 LGS ne zaman? MEB LGS takvimi belli oldu mu?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) her sene olduğu gibi bu sene de büyük heyecana sahne olacak. Şimdiden sınava hazırlanan çalışma takvimi oluşturmak isteyen birçok öğrenci 2022 LGS ne zaman? MEB LGS takvimi belli oldu mu? gibi sorulara yanıt arıyor.

2022 LGS NE ZAMAN,HANGİ GÜN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) düzenlediği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 5 Haziran 2022 Pazar günü yurt genelinde düzenlenecek. Birinci oturum saat 09.30'da, ikinci oturum saat 11.30'da başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) düzenlediği sınavda birinci oturum saat 09.30'da, ikinci oturum saat 11.30'da başlayacak.2018 yılından beri uygulanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 2022 yılında 5. kez düzenlenecek. Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin katılım sağladığı LGS'de belirli başarı eşiğine ulaşamayan öğrenciler adrese dayalı okul tercihinde bulunabiliyor ve merkezi sınavla öğrenci almayan okullarda okumayı tercih edebilir. LGS sınavına girmek zorunluluğu bulunmuyor.

2022 LGS SINAVINDA KAÇ SORU VAR?

LGS sınavında Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil (İngilizce), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden birinci oturumda 50 soru, ikinci oturumda 40 soru olmak üzere toplam 90 soru adaylara yöneltilecek. Birinci oturum 75 dakika, ikinci oturum 80 dakika sürecek.

2022 LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Liseye geçen öğrencilerin dağılımının belirlenmesi için düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı sonuçları 30 Haziran 2022 Perşembe günü Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) www.meb.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak.

2021 yılında Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye 174 bin 160 öğrenci yerleştirildi. Anadolu liselerine 56 bin 396, fen liselerine 36 bin 980, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 712, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930 kontenjan ayrıldı.