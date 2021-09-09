KYK Yurtlarının Açılma Tarihi Değişti Mi? KYK Yurtlarının Açılma Tarihi Neden Değişti?

Gençlik Ve Spor Bakanlığı yurtların açılış tarihinin değiştiğini duyurdu. Bugün öğrencilere gelen mesajlarla KYK yurtlarının açılış tarihinin değiştiğini duyurdu. yurtların açılış tarihinin değiştiğini öğrenen öğrenciler tepki gösterdi. Peki KYK yurtları ne zaman açılacak? KYK yurtlarının açılış tarihi neden değişti?

KYK Yurtlarının Açılma Tarihi Değişti!

Önceki açıklamalarında KYK yurtlarının 12 Eylül’de yurtlara yerleşebileceklerini duyuran Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Bugün öğrencilere attığı mesajla yurtların açılış tarihinin değiştiğini bildirdi.

KYK Yurtları Ne Zaman Açılacak?

Öğrenciler atılan mesaja tepki gösterdi. Pandemi nedeni ile önlem alındığını belirten mesajda” Değerli öğrencimiz,Covid-19 pandemisi sağlık tedbirleri kapsamında 2021-2022 eğitim dönemine ilişkin üniversiteniz akademik takvimine göre Bölümünüzün eğitime başlayacağı tarihten en erken bir gün öncesinde Bakanlık yurtlarımızda barınmaya başlayabilirsiniz." İfadeleri yer alıyor.



