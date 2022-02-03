KYK yurtlarındaki internet kotası arttı mı?

KYK yurtlarında kalan üniversite öğrencileri, internet kotasında iyileştirme yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Konu hakkında önemli bir gelişme yaşandı.

KYK yurtlarında internet kotası arttı mı? KYK yurtlarında internet kotası ne oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon ziyareti sırasında Akçaabat Halk Kütüphanesinde gençlerle bir araya geldi.

Bir üniversite öğrencisinin KYK yurtlarında kendilerine verilen internet kotasının yetmediğini belirterek bununla ilgili iyileştirme yapılması talebi üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, soruyu Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na yöneltti.

Bakan Kasapoğlu da "Zaten Sayın Cumhurbaşkanı'mıza konuyu arz ettik. İnşallah önümüzdeki dönem itibarıyla internet kotasıyla ilgili artırımı yapıyoruz" dedi.