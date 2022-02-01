KYK yurtlarında kalan öğrencilere müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Kasapoğlu duyurdu: Artırılıyor
Son dakika haberine göre KYK yurtlarındaki internet kotaları ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Trabzon'da gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KYK yurtlarındaki internet kotalarının yetmediğini söyleyen gençlerin sorusuna karşılık "Mehmet Bey bu cevap sana yakışır" dedi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da "önümüzdeki dönem itibariyle internet kotasıyla ilgili artırım yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da gençlerle bir araya geldi. Önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, KYK yurtlarındaki internet kotalarıyla ilgili öğrencileri sevindirecek bir gelişmeyi de duyurdu.
KYK YURTLARINDAKİ İNTERNET KOTALARI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluşmasında Trabzonspor ve futbol üzerine de sohbet ederek şehre kazandırılan spor tesislerini anlattı. Gençlerin sorularını ve taleplerini de alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gençler, KYK Yurtları'ndaki internet kotalarının kendilerine yetmediğini söyledi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na seslendi ve "Mehmet Bey, bu cevap sana yakışır" dedi.
İNTERNET KOTALARI ARTIRILIYOR
Bakan Kasapoğlu ise, “Zaten Cumhurbaşkanımıza konuyu arz ettik. İnşallah önümüzdeki dönem itibarıyla internet kotasıyla ilgili arttırım yapıyoruz” şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da “Evelallah, inşallah en güzel şekliyle internette öğrencilerimizi rahatlatacağız, bugüne kadar olduğu gibi” dedi.
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