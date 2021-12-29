KYK öğrencilerine "Biz Bize Moral Akşamları" projesi kapsamında etkinlik düzenlendi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Biz Bize Moral Akşamları' projesi kapsamında, Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı öğrenci yurtlarında düzenlenen etkinlikler ile öğrenciler doyasıya eğlendi. Pandemi sürecinden olumsuz etkilenen öğrencilerin moral ve motivasyonlarını yükseltmek, birbirleri ve idare ile etkin iletişim kurabilmelerini sağlamak amacıyla tüm kız ve erkek öğrenci yurtlarında barınan öğrencilere yönelik canlı müzik eşliğinde, çiğ köfte ve yöresel ikramlar sunularak öğrencilerin eğlenceli vakit geçirmeleri sağlandı.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, yurt müdürleri, personel ve öğrencilerin katıldığı programda öğrenciler canlı müzik eşliğinde halaylar çekerek oyun oynadı.

Erciş Öğrenci Yurdunda düzenlenen programda açıklamalarda bulunan Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, "Öğrencilerimiz pandemi sürecinden olumsuz etkilendiler. Bizler de Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen ’Biz Bize Moral Akşamları’ programıyla kardeşlerimize moral vermek istedik. Tüm yurtlarımız, öğrencilerimizin evi gibi. Öğrencilerimizin moral ve motivasyonunu yükseltmek amacıyla bu tür etkinliklerimizi il müdürlüğümüze bağlı, merkez kız ve erkek öğrenci yurtlarımız başta olmak üzere, Erciş, Özalp ve Gevaş’ta da gerçekleştirdik. Davetimizi kırmayarak programımıza katılan herkese çok teşekkür ediyor, öğrencilerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyoruz" dedi.İHA