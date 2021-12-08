KYK burs başvuruları sonuç ekranı / KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı?

Kyk burs sonuçları belli oldu mu? Kyk bursundan kimler faydalanabilir? Kyk burs ücreti ne kadar? Kyk bursları ne zaman verilmeye başlayacak?

KYK BURS BAŞVURUSU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2021? KYK BURS- KREDİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

KYK burs başvuru sonuçları açıklanmadı ancak, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Instagram hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Kasapoğlu ‘En adil şekilde yürütmek için çalışıyoruz. Sonuçları size ulaştırmak için en kısa sürece bu süreci tamamlayacağız.’ ifadelerine yer verdi.

Geçtiğimiz yıllar baz alındığında, KYK burs başvuruları 28 Ekim ve 8 Kasım tarihleri aralığında alınmış, değerlendirmelerin ardından başvuru sonuçları ise 7 Aralık tarihinde açıklanmıştı. Bu seneki başvurular ise 5 Kasım Cuma günü başlayıp 10 Kasım Çarşamba günü tamamlandı. Bu sebeple sonuçların 11-12 Aralık tarihlerinde açıklanması bekleniyor.

KYK BURSUNDAN KİMLER YARARLANAMAZ?

Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler, Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler, Yabancı uyruklu öğrenciler, Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri, Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler, Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler, Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler, Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler ,burstan yararlanamazlar.

KİMLER KYK BURSU ALABİLİR?

Ön lisans öğrencileri, Lisans öğrencileri, İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez) ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler, Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,

burstan yararlanabilmektedir.

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kaynak:bölge gündem