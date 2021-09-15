KYK burs başvuru tarihi belli oldu mu? KYK burs başvuruları nereden ve nasıl yapılır?

Merakla beklenen YKS Yerleştirme sonuçlarının ardından yüz binlerce üniversite hayali kuranın yüzü güldü. Üniversitelere yerleşen gençler şimdi de Burs başvuru yapmaya hazırlanıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) bursuna başvurmak isteyen üniversite öğrencileri burs başvuruların alınacağı tarihi merakla araştırmaya başladılar. KYK burs başvuru tarihi belli oldu mu? KYK burs başvurusu ne zaman açıklanacak 2021? KYK burs başvurusu ne zaman yapılabilir? Kimler KYK bursu alabilir? Burs Alamayan öğrenciler kredi alabilecek mi? KYK kredisini kimler alabilir? aynı anda hem burs hem de kredi alınabilir mi? KYK burs başvuruları nereden ve nasıl yapılır?

KYK BURS BAŞVURU İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR 2021-2022?

YURTKUR resmi sitesi üzerinden duyurulacak olan KYK burs başvuruları henüz başlamadı.

KYK burs başvuruları için YURTKUR'dan gelecek açıklama bekleniyor. KYK burs başvurularının Eylül ayı içerisinde başlaması bekleniyor.

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILIR?

Binlerce üniversitw öğrencinsinin merakla araştırıdığı KYK burs başvuruları e-Devlet üzerinden yapılmaktadır.

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KYK BURSU NEDİR, KİMLERE VERİLİR?

Yüksek öğrenim (üniversite) gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.

Burstan yararlanacak öğrenciler,

- Ön lisans öğrencileri (2 yıllık üniversite)

- Lisans öğrencileri (4 yıllık üniversite)

- İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

- Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez) ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

-Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

ÖNEMLİ NOT: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

KYK BURSUNDAN KİMLER YARARLANAMAZ?



- Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,-Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,- Yabancı uyruklu öğrenciler,- Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,- Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,- Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,- Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,- Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,-Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler ,burstan yararlanamazlar.