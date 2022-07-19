KYK borcu düzenlemesinden kimler yararlanabilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada öğrencilerin merakla beklediği KYK kredi düzenlemesine ilişkin alınan kararları açıkladı. Yürürlüğe girecek yeni düzenlemeye göre, kredi geri ödemelerinde krediye işlenen enflasyon farkı ve faizler silinecek, ham kredi borcu ödenecek.

EĞİTİM 19.07.2022, 11:15
KYK borcu düzenlemesinden kimler yararlanabilecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada milyonlarca gencin merakla beklediği KYK borcu düzenlemesine ilişkin detayları paylaştı. Öğrenim kredisi ödemelerinin yalnızca ana para üzerinden yapılacağını kaydeden Erdoğan, halen kredi ödemesi yapanlara da müjde verdi.

"Enflasyon farkı ve faiz uygulanmayacak"
Erdoğan, "Gençlerimizi böyle bir yükün altında bırakamazdık. Haftalar öncesinde çalışmaları başlattık. Kredi geri ödemelerini herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi üzerinden yapılmasını kararlaştırdık." ifadelerini kullandı.

"Halen kredi ödeyenler de faydalanacak"
Sadece ana paranın ödeneceğini vurgulayan Erdoğan, "Bu uygulamadan hala kredi geri ödemesi yapan bütün gençlerimiz faydalanacak. Toplamda 26 milyar TL bir yükü gençlerimizin üzerinden kaldırmış olduk. 3 milyon 157 bin gencimizin öğrenim kredi sorununu kökten çözmüş oluyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren kredi ödemesi başlayacak öğrenciler artık sadece aldıkları kredi miktarından sorumlu olacaklar." şeklinde konuştu.

KYK borcu nasıl hesaplanıyor?
Katkı kredisi alan öğrencilerin borcu katkı kredilerinin verildiği tarihten itibaren öğrenim süresi bitimine kadar geçen sürede veya herhangi bir sebeple kredisinin kesildiği tarihe kadar; öğrenci adına üniversite hesaplarına ödenen miktarlara, katkı kredisi verilen öğretim yılının ocak ayından başlamak üzere en son kredi aldığı yılın aralık ayındaki Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ndeki (Yİ-ÜFE) artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesi suretiyle hesaplanır.

KYK borcu nedir?
Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır. Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.

internethaber

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