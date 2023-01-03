KPSS tercih sonuçları açıklandı! TIKLA-ÖĞREN
KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM yaptığı açıklamayla birlikte KPSS-2022/2 tercih sonuçlarını açıkladığını duyurdu. Sonuç öğrenme ekranı haberimizde...
KPSS tercih sonuçları açıklandı. KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim tercihleri yapan adaylar için ÖSYM tercih sonuçlarını duyurdu. 28 Aralık'ta sona eren tercihlerin ardından ÖSYM'nin sonuç sorgulama sayfası üzerinden, tercih sonuçları görüntülenebilecek.
KPSS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI
21-28 Aralık 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/2 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, 3 Ocak 2023 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecektir.
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