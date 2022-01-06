KPSS sonuçları açıklandı... ÖSYM sonuç sorgulama ekranı

KPSS-2021/2 sonuçları açıklandı. Adaylar KPSS sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

ÖSYM KPSS sonuçlarının açıklandığını duyurdu. ÖSYM'den yapılan sonuç duyurusunda "22 – 29 Aralık 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 06 Ocak 2022 tarihinde saat 13.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir." ifadelerine yer verildi. Hürriyet.com

KPSS-2021/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuç Sorgulama