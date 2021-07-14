KPSS sonuçları açıklandı

Bu yıl KPSS adaylarının bir kısmı 1 ve 8 Temmuz tarihleri arasında tercihlerini ÖSYM'ye verdi.

ÖSYM tarafından alınan tercihler sonucunda bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri de tamamlandı.

SONUÇLAR AÇIKLANDI

Bugün itibarıyla internet sitesinden yerleştirme sonuçlarına bakılabileceği, ÖSYM tarafından duyuruldu.

YERLEŞTİRME SONUÇLARI

Yerleştirme sonuçlarına, T.C. kimlik numarası ve şifre ile bakılabilecek.

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