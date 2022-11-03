KPSS ön lisans sonuçları açıklandı! KPSS 2022 ön lisans sonuçları sorgulama ekranı
KPSS ön lisans sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. KPSS ön lisans oturumuna giren adaylar heyecanla sonuçları bekliyorlardı. Sınav 9 Ekim tarihinde düzenlendi. ÖSYM'nin yaptığı duyuruya göre KPSS ön lisans sonuçları bugün erişime açıldı. Peki, KPSS sonuçları nereden sorgulanır?
KPSS sonuçları açıklandı. KPSS ön lisans oturumu ekim ayında merkezi olarak gerçekleştirildi. Sınav başvuruları 3-15 Ağustos 2022 tarihleri aralığında alınmıştı. Adaylar KPSS sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden sorgulayabilecekler.
KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI
KPSS ön lisans sonuçları 3 Kasım tarihinde açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet
adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.
KPSS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI-TIKLAYINIZ
Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.
B GRUBU KADROLAR İÇİN TERCİH ALINMASI
Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için yapılacak olan KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra B Grubu Kadrolar için ÖSYM tarafından Tercih Kılavuzu hazırlanacaktır. Bu Kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacaktır. Adaylar, Tercih Kılavuzunda yer alacak yönteme göre tercihlerini İnternet aracılığıyla yapacaklardır. Tercihlerin hangi tarihlerde ve nasıl yapılacağı
ÖSYM’nin internet adresinden adaylara duyurulacaktır.
Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz. Ancak bu sınav sonucuna bağlı daha sonra Merkezimiz tarafından yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde adaydan yerleştirme ücreti alınır.
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