KPSS Lisans Başvuru Tarihi 2021? KPSS 2022 Lisans Sınavı Ne Zaman?

Memur olamk isteyen adayların çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor KPSS sınavına aylar kala adaylar sınav tarihinin açıklanmasını bekliyor. KPSS sınav tarihi ne zaman hangi günlerde yapılacak ayrıntılara sizler için haberimizde yer verdik..

LİSANS KPSS BAŞVURU TARİHİ 2021? KPSS 2022 LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM KPSS sınavı bu yıl yapılmadı. Her iki yılda bir gerçekleştirilen sınavın 2022 tarihi ise henüz ÖSYM tarafından paylaşılmadı. Durum böyleyken 2022 KPSS ortaöğretim, ön lisans ve lisans başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Konu hakkında ÖSYM'den açıklama gelmesi halinde haberimize ekleme yapılacaktır.

Lisans KPSS başvuru tarihi 2021? KPSS 2022 Lisans sınavı ne zaman?

KPSS NEDİR?

KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavı

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

KPSS LİSANS SINAVI OTURUMLARI

2018-KPSS Lisans, a) Genel Yetenek-Genel Kültür, b) Eğitim Bilimleri, c) Alan Bilgisi, d) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT), e) Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) oturumlarında yapılacaktır

KPSS LİSANS SINAVI ALAN BİLGİSİ OTURUMUNA KATILMAK ZORUNLU MU?

Kamu kurum ve kuruluşlarının A Grubu kadrolarına başvurmak isteyen adayların sınavın Genel YetenekGenel Kültür ile kendilerine uygun Alan Bilgisi oturumlarına katılmaları gerekmektedir. Bu adaylar, katılacakları oturumları belirlerken Tablo-2’yi dikkatlice incelemelidirler.

KPSS LİSANS SINAVINA KİMLERİN BAŞVURMASI GEREKMEKTEDİR?

a) Kamu kurum ve kuruluşlarının B Grubu kadrolarına başvurmak isteyenler, b) Kamu kurum ve kuruluşlarının A Grubu kadrolarına başvurmak isteyenler, c) Millî Eğitim Bakanlığının öğretmen kadrolarına başvurmak isteyenler, d) Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) bünyesinde din hizmetlerinde görev almak isteyenler sınava başvurmalıdır.

SINAVA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Sınava, lisans programlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak, sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabilecektir.

KPSS LİSANS SINAVININ EĞİTİM BİLİMLERİ OTURUMUNA KATILMAK ZORUNLU MUDUR?

Millî Eğitim Bakanlığının öğretmen kadrolarına başvuracak adayların sınavın Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarına ve alanlarında sınav yapılıyor ise Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılmaları zorunludur.

KPSS LİSANS SINAVININ ÖABT OTURUMUNA KATILMAK ZORUNLU MUDUR?

Millî Eğitim Bakanlığının öğretmen kadrolarına başvuracakların sınavın Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarına ve alanlarına bağlı olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılmaları zorunludur.

kaynak:bölge gündem