Kitabın dünyasına dijital yolculuk “LAP-TAB” projesi

Açıklamalarda bulunan Edremit Bilim ve Sanat Merkezi İngilizce Öğretmeni Pervin Zeydan, projenin Van Edremit Bilim ve Sanat

Merkezi, Van Yöntem Koleji, Emine Yıldız Ortaokulu, Yusuf Gökçenay Bilim ve Sanat Merkezi, Ahmet Uluçay Bilim ve Sanat Merkezi ve Gisbir Ortaokulu olmak üzere toplam 6 okul, 8 öğretmen ve 48 öğrenciden oluştuğunu belirterek, “Öğrenciler proje süreci boyunca belirli konularla üzerine çeşitli bilgi, oyun, resim veya etkinlik içeren kitapçık hazırlayarak farklı düşünme becerilerini ortaya koymaktadır.

Herhangi bir konu ve sınıf düzeyi için uygulanabilir olması ve okuldaki müfredata ek olarak öğrenciler tarafından oluşturulması bakımından önem arz etmektedir. LAP-TAB işbirlikçi pek çok etkinlik ve takım çalışmaları bakımından oldukça zengin bir projedir. Öğrenciler ortak ürün ortaya koymakla kalmayıp, aynı zamanda ortak okulların öğrencileri ile iletişime geçerek İngilizcelerini bir üst seviyeye taşımaktadırlar. Ayrıca logo ve poster yarışmalarıyla içerik daha eğlenceli ve dikkat çekici hale getirilmektedir. Bu eTwinning projesi ile öğrencilerimiz proje süresince ortak okullardaki diğer öğrencilerle işbirlikçi ürün ortaya koyarak ve Web2.0 araçlarını kullanarak teknolojiyi vakit geçirme aracı olarak görmekten öte üretmek ve fikir alışverişi yapmak amacıyla kullanmış olacaklardır” dedi.