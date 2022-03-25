Kaymakam Nasır başarılı öğrencileri ödüllendirdi

Kaymakam Nasır, Van’da düzenlenen akıl ve zeka oyunları yarışmasında beş dalda dereceye giren öğrencileri makamında ağırladı. Öğrencilerle yakından ilgilenen Kaymakam Nasır, onlara çeşitli hediyeler vererek başarılarından dolayı tebrik etti.