Kasım ara tatili tarihi belli oldu mu? Ara Tatil Ne Zaman?

Velilerin ve öğrencilerin takip ettiği ara tatil ne zaman sorusuna haberimizde sizler için yer verdik. Peki ara tatil ne zaman ara tatil uzayacak mı? Uzaktan eğitime tekrar dönüş olacak mı? Kasım ara tatili tarihi belli oldu mu?

1 haftalık tatil ne zaman 2021? Kasım ara tatili tarihi belli oldu mu?

Geçtimiz yıllarda uygulamaya giren "ara tatil" senede 2 defa gerçekleşiyor. Bu sene 6 Eylül'de başlayan okullarda eğitim yüz yüze devam ediyor. Öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan 2021 - 2022 eğitim öğretim takviminin detaylarını öğrenmek istiyor. Peki, 1 haftalık tatil ne zaman 2021? Kasım ara tatili tarihi belli oldu mu?

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN 2021?

2021 - 2022 eğitim öğretim sezonu birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Hafta sonlarını da dahil ettiğimizde öğrenci ve öğretmenler 9 günlük tatil yapmış olacak.

OKULLARDA 1. DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

2021 - 2022 eğitim öğretim sezonunun tarıyıl tatili (sömestr), 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Milyonlarca öğrencinin eğitim gördüğü okullarda ikinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

kaynak:türkgün