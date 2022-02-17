Kadın askerlerden KADES hakkında bilgilendirme
Bitlis İl Jandarma Komutanlığı görevlileri kadın vatandaşlara KADES hakkında bilgi verip, tanıtımını yaptı.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından Tatvan Devlet Hastanesi çalışanları ve hasta yakınları ile Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı beldesinde kadın vatandaşlara yönelik KADES tanıtımı yapılarak cep telefonlarında KADES uygulamasının nasıl kullanılacağı hakkında bilgilendirme yapıldığı belirtildi.
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