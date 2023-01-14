Jandarmadan öğrencilere zararlı alışkanlıklarla mücadele eğitimi

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından siber suçlarla mücadele çerçevesinde Tuşba ilçesindeki okullar ziyaret edilerek, öğrencilere internet ve teknoloji bağımlılığı gibi zararlı alışkanlıklarla mücadele çerçevesinde eğitim verildi.

Van Spor Lisesi, Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi, Mehmetçik Ortaokulu ve Çok Programlı Anadolu Lisesi, Van Güzel Sanatlar Lisesi ve Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde bulunan toplam 28 öğretmen 365 öğrenciye siber zorbalık, güvenli sosyal medya kullanımı, internet dolandırıcılığı ve teknoloji bağımlılığı gibi konular hakkında bilgilendirme yapıldı.

Eğitim programlarıyla siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, siber suçlarla ilgili farkındalık ve bilincin oluşturulmasını hedefleyen İl Jandarma Komutanlığı, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak için sosyal sorumluluk çalışmalarına devam edecektir” denildi.