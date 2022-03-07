Jandarma'dan öğrencilere dev kitap desteği
Iğdır Jandarma personeli lise öğrencilerine 3 bin 369 kitap hediye etti.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Iğdır’da bulunan Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kütüphanesine masa, raflı dolap ve kitaplık yaptı. Jandarma personeli daha sonra Milli Eğitim Bakanlığının 'Kütüphanesiz Okul Kalmasın' kampanyasına destek sağlamak ve çocuklara kitap sevgisini aşılamak amacıyla kitap topladı.
Jandarma personeli topladığı kitapları Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yer alan ‘Jandarma Şehitleri Kütüphanesi’ne hediye etti.
Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ve bağlı birliklerinde bulunan personel tarafından toplanan 3 bin 369 adet kitap, okulun kütüphanesinde öğrencilerin hizmetine sunuldu.
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|28
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