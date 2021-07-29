Jandarma astsubay meslek yüksek okulu başvuru şartları nelerdir?

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Jandarma Astsubay Meslek

Yüksekokuluna girmek isteyen adayların başarı sıralamaları YKS’den aldıkları puanlara ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığınca icra edilecek seçme sınavlarına göre yapılacaktır. Sonuçlar

https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris, www.jandarma.gov.tr ve www.jsga.edu.tr adreslerinden ilan edilecektir.

1. T.C vatandaşı ve erkek olmak,

2. Evli, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadın ile nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,

3. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre, müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri (01 Ocak 2021) itibarıyla yirmi

bir (21) yaşını bitirmemiş olmak,[01 Ocak 2000 ve sonrası doğumlular başvuru yapabilecektir. (Mahkeme kararı

ile yaş düzeltmesi yaptıran adayların, yaş düzeltmesinden önceki yaşları esas alınır. Bu husus, sınavlar ve kayıt-

kabul işlemleri sırasında kontrol edilecektir.)]

4. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği

Yönetmeliği’nde belirtilen şartları taşımak, Yönetmeliğin öğrenci adaylarında aranacak sağlık yeteneklerine ilişkin

bölümünde gösterilen sağlık koşullarına sahip olmak ve sevk edileceği Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilmiş

hastanelerden “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Fakülte Öğrenci Adayı Olur” ile “Jandarma ve Sahil

Güvenlik Akademisi Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olur” kararlı sağlık kurulu raporu almak,

5. Milli Savunma Üniversitesinin, 2021 yılı öğrenci temini kapsamında, TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık

Yeteneği Yönetmeliğindeki hükümlere göre alınmış olan ‘Askeri Öğrenci Olur’ raporları, Jandarma ve Sahil

Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi ve Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokuluna başvuruda da

geçerli sayılacaktır.

6. Başvuru yapılan yıl YKS’ye [JAMYO için Temel Yeterlilik Testine (TYT), Fakülte için ise Temel Yeterlilik

Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testlerine (AYT)] katılmış ve belirlenen taban puanı veya üzerinde puan almış olmak

(Şehit veya vazife malulü eş ve çocukları için, belirlenen taban puanın en az % 80’ini almış olmak),

7. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi ve Jandarma Astsubay Meslek

Yüksekokuluna alınacak şehit veya vazife malulü eş ve çocukları için belirli oranda kontenjan ayrılacaktır.

8. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

9. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

10. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun “Genel Ahlaka Karşı Suçlar” başlıklı Yedinci



Bölümdeki suçları işlememiş olmak, bu suçlardan hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma

devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş

olmak,

11. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa

bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya

daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

12. Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine

karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,

sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan

kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm

olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturması bulunmamak veya

kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

13. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

14. Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

15. Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler hariç; herhangi bir nedenle askeri

okullardan, Emniyet Teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Eğitim kurumlarından ayrılmamış veya

çıkarılmamış olmak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak,

16. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasa dışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve

mitinglerine karışmamış, katılmamış ve bu örgütleri desteklememiş olmak.

17. Bakanlar Kurulu kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş tüm terör örgütleriyle

herhangi bir irtibatı ve iltisakı bulunmamak,

18. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair yazılı beyan sunmak,

19. Lise veya lise dengi meslek okullarından mezun olmuş ya da başvuru yapılan yıl YKS’nin yapılmasını

müteakip belirlenecek kayıt tarihinden önce lise veya lise dengi meslek okullarından mezun olabilecek durumda

olmak,

20. Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının yurt içinde geçerli olduğunu belirten Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) onaylanmış denklik belgeleri bulunmak,

21. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi ve Jandarma Astsubay Meslek

Yüksekokuluna karşı uygun nitelikte sorumlu bir veli göstermek (18 yaşından büyük olanlar için kefil göstermek),

22. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi ve Jandarma Astsubay Meslek

Yüksekokuluna giriş için yapılacak olan sınav, mülakat ve diğer seçim işlemleri sonundaki değerlendirme

sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak,

23. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Fakülte ve Meslek Yüksekokulları Temin

Yönetmeliği’nde belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek,

24. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Fakülte ve Meslek Yüksekokulları Temin

Yönetmeliği’nde belirtilen diğer şartlara sahip olmak,

25. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi ve Jandarma Astsubay Meslek

Yüksekokulu seçim aşamalarına katılmak veya bu aşamaların herhangi birinde elenmek/ayrılmak diğer

yükseköğretim programları için kayıt yaptırmaya engel oluşturmamaktadır.

26. İçişleri Bakanlığı, Kılavuz’un bu bilgilerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.