İptal edilen 2022 KPSS'nin yeni tarihi belli oldu

31 Temmuz 2022'de gerçekleştirilen 2022-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavları, bazı soruların birebir aynı olmasının ortaya çıkmasının ardından iptal edilmişti.

Süreçle ilgili devletin çeşitli kademeleri incelemeler için düğmeye basarken, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), yeni sınav takvimini açıkladı.

Yeni KPSS tarihi açıklandı

Buna göre, iptal edilen söz konusu sınavların tarihi 18 Eylül 2022 olarak belirlendi.

ÖSYM'nin açıklamasında şöyle denildi:

Sınav 18 Eylül'de yapılacak

"ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından; 2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde, 2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde, 2022-ÖABT’nin 2 Ekim 2022 tarihinde, 2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022-KPSS Ön Lisans Sınavının 9 Ekim 2022 tarihinde,

Tarihlerinde değişiklik olmayan sınavlar

18 Eylül 2022 tarihinde yapılması planlanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavının (2022-Kaymakamlık) 16 Ekim 2022 tarihinde, 13 Kasım 2022 tarihinde yapılması planlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavının (2022-MHUY) 18 Aralık 2022 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir. 2022 ÖSYM Sınav Takviminde yer alan diğer sınavların tarihlerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır."

Ücret talebi olmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KPSS'nin iptal edilip yeniden yapılmasına ilişkin, "Sınavı iptal edilenlerden ücret talebi kesinlikle olmayacak. ÖSYM, bundan sonraki süreçte şaibeleri ortadan kaldırarak yoluna devam edecek." demişti.

Ön rapor: 3 soru aynı, 10 soru benzer

Öte yandan, sınavdan önce sızdırıldığı iddia edilen 20 soru uzmanlarca incelendi. Konuya ilişkin hazırlanan ön rapora göre şüpheli 13 soru var.

İnceleme sonucunda 3 sorunun birebir aynı olduğu tespit edildi. Bu soruların cevap şıklarının örtüştüğü de ortaya çıkarılırken, 10 sorunun ise benzerlik gösterdiği kaydedildi.

Ensonhaber