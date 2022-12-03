İpekyolu’nda farklı branşlarda kurslar başladı

Van’ın merkez İpekyolu Belediyesi tarafından 7-18 yaş arasındaki bireylere yönelik farklı branşlarda düzenlenen kurslar başladı.

EĞİTİM 03.12.2022, 16:00
İpekyolu’nda farklı branşlarda kurslar başladı

İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Berivan Kültür ve Sanat Merkezi'nde 7-18 yaşındaki bireylere yönelik resim, ebru, ahşap yakma, el sanatları, bilgisayar kursu, İngilizce, piyano, gitar, erbane, keman, tiyatro ve drama kursları devam ediyor. Yapılan açıklamada, “Kurslara katılan bireyler, katıldıkları branşlarda alanında tecrübeli eğitmenlerden eğitim alarak kendilerini geliştiriyor.

7-18 yaş bireylerin katılım sağladığı kurslarda kursiyerler sunulan imkanlarla eğitimin yanında yeni arkadaşlıklar edinerek sosyalleşme fırsatı da buluyor. Birçok branşta eğitim alma şansı bulan bireyler, eğitim biriminde düzenlenen kurslar sayesinde kendilerini farklı alanlarda geliştirme ve yeni alanları keşfetme olanağı buluyorlar.

Burada eğitim gören öğrenciler ise geleceğin ressamı, sanatçısı ve tiyatrocusu olmayı hedefliyor. 2021-2022 yılı sezonunda 6 öğrenci Güzel Sanatlar Lisesi’ne girmeye hak kazanarak hedeflerine yaklaştı. Merkezde verilen 16 branş kurstan eğitim alan 240 öğrenci ise hayalleri doğrultusunda eğitimlerine devam edecek. İpekyolu Belediyesi ilçe sınırlarında ücretsiz olarak başlattığı kursların, sezon boyunca aralıksız olarak devam edecek” denildi.İHA

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