İpekyolu’nda eğitim ve güvenlik toplantısı yapıldı

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın’ın başkanlığında çocukların eğitim süreçlerinin güvenliğine ilişkin koruyucu önleyici hizmet ve tedbirlerin arttırılmasına yönelik işbirliği toplantısının ikincisi gerçekleşti.

EĞİTİM 06.12.2022, 16:06
İpekyolu’nda eğitim ve güvenlik toplantısı yapıldı

Selahaddini Eyyubi Anadolu Lisesinin toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, İpekyolu ilçe genelinde güvenli ve huzurlu bir eğitim öğretim ortamı sağlamak amacıyla okullar ile yakın çevrelerinde alınacak tedbirler görüşüldü. Ayrıca toplantıda okul güvenliği yönetim ekibi, okul geçidi görevlisi, öğrenci ve velilere yönelik işbirliği ve koordinasyon sağlanması, ulaşım takibi ve denetimi, madde bağımlılığı ile mücadele, rehberlik ve psikolojik destek, okul-veli işbirliği konuları da ele alındı.

Burada konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aydın, İpekyolu’nun son yıllarda eğitim öğretim açısından önemli mesafeler aldığını ifade ederek, güvenli bir eğitimin sağlanması için gerek okullarda gerekse okul çevrelerinde öğrencilerin aileleri, velileriyle görüşerek gerekli tedbirlerin alındığını ve öğrenci güvenliğini sağlamanın eğitiminde önemli bir yer tuttuğuna dikkat çekti.

Toplantıda ‘Etüt Van’ projesi hakkında da bilgilendirmelerde bulunan Başkan Vekili Aydın, “Eğitim alanında yapılan çalışmalar arasında en önemli projelerden biri Etüt Van projesidir. Proje bünyesinde kurs merkezlerimizde öğrencilere eğitim veriliyor. Hedefimiz Van’ın akademik başarısını 5 yıl içerisinde ilk 5’e çıkarmak. Etüt Van projesi ile öğrenciler öğretmenlerle ders işleme imkanı buluyor. Seviye belirleme sınavları ile sınıfları belirlenen öğrencilere seviyelerine uygun ücretsiz kaynak desteği sağlanıyor.

Alanında uzman kadroların görev aldığı etüt merkezlerinde, proje süresince akademik sınavlara yönelik başarı odaklı eğitim eğitim koçluğu desteği veriliyor. Belirli periyotlarla deneme sınavlarının yapıldığı merkezlerde, öğrenciler bol bol test çözme imkanı da buluyor” dedi.

Toplantıda İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından brifing verildi. Bilgilendirme toplantısına ilçedeki okul idarecileri, öğretmenler ve Şerif Onat Sosyal Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri de katıldı.

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