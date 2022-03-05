İpekyolu'ndaki tatbikata 91 öğrenci katıldı
Van İpekyolu ilçesinde eş zamanlı 212 okulda yapılan deprem tahliye tatbikatına 90 bin 955 öğrenci, 5 bin 395 öğretmen katıldı.
İçişleri Bakanlığı tarafından 2022 yılının "tatbikat yılı" olarak ilan edilmesinin ardından tüm Türkiye'de olduğu gibi İpekyolu'ndaki okullarda da eş zamanlı olarak deprem tahliye tatbikatı yapıldı. İpekyolu Atatürk Anadolu Lisesi’nde yapılan tatbikat, senaryo gereği sirenin çalmasıyla başladı.
Üç aşamada gerçekleştirilen tatbikat, öğrencilerin güvenli bir şekilde tahliyesiyle başarılı bir şekilde sona erdi. Tatbikata, İpekyolu Kaymakamı İhsan Emre Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Şipal, Şube Müdürleri Yunus Durmuş, Muhsin Demir, M. Nuri Candemir, Okul Müdürü Yusuf Sarıkaya, İSG Uzmanı Mithat Turan, müdür yardımcıları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|28
|62
|2. 1461 Trabzon FK
|28
|58
|3. Bodrumspor
|28
|56
|4. Silahtaroğlu Vanspor FK
|28
|50
|5. Sivas Belediyespor
|28
|49
|6. Somaspor
|28
|48
|7. Afjet Afyonspor
|28
|47
|8. Çorum FK
|28
|47
|9. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|28
|47
|10. İnegölspor
|28
|41
|11. Ankaraspor
|28
|40
|12. Etimesgut Belediyespor
|28
|36
|13. Serik Belediyespor
|28
|31
|14. Diyarbekirspor
|28
|29
|15. Adıyaman FK
|28
|29
|16. Sarıyer
|28
|28
|17. Turgutluspor
|28
|28
|18. Ergene Velimeşespor
|28
|21
|19. Kahramanmaraşspor
|28
|16
|20. Niğde Anadolu FK
|28
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|27
|66
|2. Konyaspor
|27
|49
|3. Başakşehir
|27
|46
|4. Fenerbahçe
|27
|46
|5. Adana Demirspor
|28
|45
|6. Beşiktaş
|27
|44
|7. Alanyaspor
|27
|43
|8. Hatayspor
|27
|42
|9. Karagümrük
|27
|39
|10. Kayserispor
|27
|38
|11. Gaziantep FK
|27
|36
|12. Galatasaray
|27
|35
|13. Sivasspor
|27
|34
|14. Antalyaspor
|27
|32
|15. Kasımpaşa
|28
|30
|16. Giresunspor
|28
|29
|17. Göztepe
|28
|28
|18. Rizespor
|28
|26
|19. Altay
|27
|25
|20. Ö.K Yeni Malatya
|28
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|26
|55
|2. Ümraniye
|26
|52
|3. Bandırmaspor
|26
|46
|4. Erzurumspor
|27
|44
|5. İstanbulspor
|25
|43
|6. Eyüpspor
|25
|42
|7. Samsunspor
|26
|39
|8. Manisa Futbol Kulübü
|26
|36
|9. Adanaspor
|26
|34
|10. Boluspor
|25
|34
|11. Tuzlaspor
|25
|34
|12. Keçiörengücü
|26
|34
|13. Gençlerbirliği
|26
|33
|14. Kocaelispor
|26
|32
|15. Menemen Belediyespor
|27
|32
|16. Altınordu
|27
|28
|17. Denizlispor
|26
|27
|18. Bursaspor
|24
|24
|19. Balıkesirspor
|25
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|27
|66
|2. Liverpool
|26
|60
|3. Chelsea
|26
|51
|4. M. United
|27
|47
|5. West Ham United
|27
|45
|6. Arsenal
|24
|45
|7. Tottenham
|25
|42
|8. Wolverhampton Wanderers
|27
|40
|9. Southampton
|27
|35
|10. Crystal Palace
|28
|33
|11. Leicester City
|25
|33
|12. Aston Villa
|26
|33
|13. Brighton
|27
|33
|14. Newcastle
|26
|28
|15. Brentford
|28
|25
|16. Leeds United
|27
|23
|17. Burnley
|26
|22
|18. Everton
|24
|22
|19. Watford
|26
|19
|20. Norwich City
|27
|18