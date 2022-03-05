İpekyolu'ndaki tatbikata 91 öğrenci katıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından 2022 yılının "tatbikat yılı" olarak ilan edilmesinin ardından tüm Türkiye'de olduğu gibi İpekyolu'ndaki okullarda da eş zamanlı olarak deprem tahliye tatbikatı yapıldı. İpekyolu Atatürk Anadolu Lisesi’nde yapılan tatbikat, senaryo gereği sirenin çalmasıyla başladı.

Üç aşamada gerçekleştirilen tatbikat, öğrencilerin güvenli bir şekilde tahliyesiyle başarılı bir şekilde sona erdi. Tatbikata, İpekyolu Kaymakamı İhsan Emre Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Şipal, Şube Müdürleri Yunus Durmuş, Muhsin Demir, M. Nuri Candemir, Okul Müdürü Yusuf Sarıkaya, İSG Uzmanı Mithat Turan, müdür yardımcıları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.