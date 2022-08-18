İpekyolu Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezinden büyük başarı

İlçede özellikle özel kurslara gitme imkanı bulamayan öğrencilerin önemli eğitim duraklarından biri olan İpekyolu Sürekli Eğitim Merkezi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli uzman eğitmen kadrosuyla öğrencilerin hayallerine umut olmaya devam ediyor.

Konu anlatımları, etüt saatleri, deneme sınavları, birebir soru çözümü ve anlatımlarının yanı sıra sosyal ve kültürel aktivitelerle öğrencileri Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlayan merkez, bu yıl da başarısının üzerine başarı kattı.

YKS sınavında başarı elde eden ve kazanan öğrencileri tebrik eden İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, “Bu yıl çok başarılı öğrencilerimiz vardı, hepsini teker teker tebrik ediyorum. Emek veren hocalarımıza da teşekkür ediyorum ve umuyorum ki bu yıl daha çok öğrenciyi üniversiteli yapacağız.

Buraya gelen öğrencilerimiz belediyemizce tahsis edilen tüm imkanlardan ücretsiz olarak faydalanıyor. Dershane hizmeti, etüt, soru çözümü, kaynak temini ve deneme sınavları hizmetleri veriliyor. Birebir soru çözümleri yapılıyor. Ayrıca yine belediyemizce organize edilen sosyal ve kültürel faaliyetlere katılan öğrenciler yoğun ders temposunun yanı sıra sosyalleşerek keyifli ve güvenli bir ortamda zaman geçiriyorlar. Ben tekrardan kazanan öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

Belediye bünyesinde hizmet veren eğitim merkezinde kurs gören öğrenciler; tıp, diş hekimliği, eczacılık, beslenme ve diyetetik, fizyoterapi ve rehabilitasyon, mühendislik, mimarlık ve öğretmenlik gibi bölümlerin yanı sıra birçok başarılı bölüme ve üniversiteye yerleşerek gelecekteki mesleklerine bir adım daha yaklaşmanın mutluluğuyla İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın’a ve eğitim merkezindeki öğretmenlerine teşekkür ettiler.