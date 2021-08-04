İnönü Üniversitesi öğretim üyesi ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre söz konusu adayların Üniversitenin Personel Daire Başkanlığı web sayfasında dokümanlar kısmından öğretim üyeliğine atanma kriterleri altındaki Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formunu eksiksiz doldurmaları gerekiyor. Profesör ve Doçent kadrolarına başvuracak adaylar müracaatlarını 18.08.2021 tarihine kadar formda belirtilen belgelerin sıralamaya uygun şekilde bir adet başvuru dosyanın hazırlanarak Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların ise ilgili birime belgelerini teslim etmeleri gerekiyor.

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