İlknur Ilıcalı İlkokulu´nda Okuma Bayramı

Okuma Bayramı'nda birinci sınıf öğrencileri yıl boyunca öğrendikleri okuma yazma becerisinin yanı sıra sosyal ve kültürel yeteneklerini sergilediler. Eğitim öğretim ile ilk kez tanışan minikler okuma yazma öğrenmenin mutluluğunu velileri ile paylaşırken, sınıf öğretmeni Tenzile Cevheroğlu öncülüğünde okul öğretmenlerinin katkılarıyla hazırladıkları şiirler, müzikli oyunlar, gösteriler sahnelendi.

Gösteriler katılımcılar tarafından ilgi ile izlendi, minik öğrencilerin gösterileri velilerde zaman zaman duygulandırdı. Öğretmen Tenzile Cevreroğlu yaptığı konuşmada, Her insan geriye bir eser bırakmak ister biz öğretmenlerin bıraktığı eserler kendi öğrencilerimizdir. Her öğretmenin temennisi mutlu huzurlu kendini ifade eden manevi değerlere destek ve önem veren bireyler yetiştirmektir.

Bunun içinde daima siz değerli velilerimin desteğine ihtiyacım olacaktır. Cevheroğlu, Minik yürekli öğrencilerim bugün siz velilere bana değer verip beni önemsersen, bana destek olursan ve cesaretlendirirsen yapamayacağım hiçbir şey yok diyecekler.

1 yıl boyunca kahrımızı çektiniz öğrencilerime destek verdiniz hepinize ayrı ayrı teşekkürler. Mevlana’nın dün dünde kaldı bugün yeni bir şeyler söylemek lazım cancağızım dizelerini hatırlatan Okul müdürü Ramazan Çınar ise Bugün bu cevherler için yeni bir şeyler söylemek lazım, 10 ay öncesine baktığımızda siz velilerin çocukları okula ilk getirdiğiniz ilk gün korkak ürkek ve meraklı bakışlarını bugün gibi hatırlıyorum.

O çocuklar bugün Okuma yazmayı öğrendiler bizlerde sizler gibi onun mutluluğunu yaşamak ve paylaşmak için bir araya geldik. Çınar, bu güzel programı tertip eden öğretmenlere ve velilere teşekkür ederek, eğitim öğretimde veli ve öğretmen işbirliğinin önemini bir kez daha vurguladı. Program sonunda öğrencilere okuma belgeleri ve sınıf öğretmenlerinin almış oldukları hediyeler verildi. Velilerin hazırlamış oldukları ikramlar misafirlere ve öğrencilere sunuldu.

Vanekspres