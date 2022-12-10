İhtiyaç sahibi 214 kişiye günlük yemek desteği sağlanıyor

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Çelik'in talimatıyla yürütüln çalışma kapsamında aşevinde özenle hazırlanan yemekler, ekipler tarafından ihtiyaç sahiplerinin evlerine ulaştırılıyor.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Gökhan Karaman, gazetecilere, aşevinde her gün 3 çeşit yemek çıkarıldığını söyledi.

İlçede 54 hanedeki 214 kişiye sıcak yemek ulaştırdıklarını belirten Karaman, şunları kaydetti:

"Engelli ve ihtiyaç sahibi aileler projeden yararlanıyor. Ailelerin tespitini yapıyoruz. İncelemeler neticesinde durumu uygun olan aileleri projemize dahil ediyoruz. Yemeklerimiz deneyimli aşçılar tarafından yapılıyor. Gıda mühendisleri tarafından denetleniyor."AA