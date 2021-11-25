Başvurularını tamamlayıp sonuçları bekleyen öğrenciler heyecanlı. İBB burs ilk taksit ne kadar olacağı merak konusu oldu. Peki İBB burs ilk taksit ne kadar olacak? Kaç taksit yapılıyor? Taksit olmayacak mı?

İBB burs 2021 ilk taksit ödemesi ne kadar yatacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ‘Genç Üniversiteli’ bursunun sonuçları açıklandı. Burs almaya hak kazananlar ise ödemenin ne zaman nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. İBB bursu kaç TL yatıyor?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genç Üniversiteli burs başvuruları 5-22 Ekim tarihleri arasında alındı. Merakla beklenen başvuru sonuçları ise 23 Kasım'da ilan edildi. Başvuru yapan adaylar sonuçlara "gencuniversiteli.ibb.istanbul/Sonuc.aspx" sayfasından ulaşabiliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2021-2022 eğitim öğretim yılında 51 bin 890 üniversiteliye burs sağlayacak.

İBB burs ödemesini üç taksit halinde yapıyor. Birinci taksitlerin aralık ayının ilk haftası hesaplara yatırılması bekleniyor.

İBB bu sene başvurusu kabul olan öğrencilere 3200 TL ödeme yapacak. İlk taskit tutarı ise 1200 lira olarak belirlendi.