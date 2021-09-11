Okullarda ders saatlerinin değişikliği tepki çekti. Milli eğitim bakanı Mahmut Özer’in ders saatlerini 40 dakikaya yükseltilmesine rağmen bazı illerde ders saatlerinde değişiklik olması dikkat çekti.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan’ın ardından Adana Milletvekili de tepkisini gösterdi. Hangi illerde ders saatlerinde değişiklik var? Ders saatleri hakkında kim ne tepki gösterdi?

Hükümetten MEB’e sert tepki! Bu nasıl bir düzensizlik!

Okullarda ders saatlerinin değişikliği tepki çekti. Milli eğitim bakanı Mahmut Özer’in ders saatlerini 40 dakikaya yükseltilmesine rağmen bazı illerde ders saatlerinde değişiklik olması dikkat çekti.Hangi illerde ders saatlerinde değişiklik var? Ders saatleri hakkında kim ne tepki gösterdi?

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan’ın ardından Adana Milletvekili de tepkisini gösterdi. Adana Milletvekili Zafer Partisi Genel Sekreteri- Parti Sözcüsü İsmail Koncu sosyal medya hesabından "Bakan Mahmut Özer ders saatlerini 40 dakikaya yükseltmişti!

Diyarbakır:30dk

Bursa:35dk

Hatay:30dk

Kırıkkale:30dk

Mersin:30dk

İstanbul:35dk

İndirdi bilgileri geliyor. MEB’de herkes başına mı buyruk? Bu nasıl bir düzensizlik!

Doğrusu, bu salgın döneminde 30 dakika olmasıdır." Paylaşımında bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı ise derslerin 40 dakika olması gerektiği görüşünde. Milli eğitim bakanlığı ders sürelerini 30 ve 30 dakikaya çeken il müdürlüklerine bu kararları iptal edip ders saatlerinin belirtilen süreye göre yani 40 dakikaya çekilmesi için resmi yazılar gönderildiği yönünde haberler gelmekte.



