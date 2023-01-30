Hayallerinin peşinden giderek 60 yaşından sonra okuma yazma öğrendiler

Van'da 68 yaşındaki Hediye Ecer ile 65 yaşındaki Meryem Bayat, ilerleyen yaşlarına rağmen katıldıkları kursta okuma yazma öğrendi.

EĞİTİM 30.01.2023, 11:33 30.01.2023, 11:54
Hayallerinin peşinden giderek 60 yaşından sonra okuma yazma öğrendiler

Kentte çeşitli nedenlerle okula gidemeyen kadınlar, İpekyolu Belediyesinin başlattığı kurslara katılarak hem okuma yazma öğreniyor hem de sosyalleşiyor.

Bostaniçi Mahallesi'nde toplum merkezindeki kursa katılan 50 kursiyerden 68 yaşındaki Hediye Ecer ile 65 yaşındaki Meryem Bayat, okuma yazma öğrenmek için gösterdikleri gayretle diğer kadınlara da örnek oldu.

Okuma yazma öğrenerek hayatını kolaylaştırmak isteyen Ecer ve Bayat, evdeki işlerinden kalan zamanlarında ders çalışıyorlar.

"Çocukluğumda okula gidemedim"

Sekiz çocuk ve 13 torun sahibi Ecer, AA muhabirine, geç de olsa en büyük hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Kursa katıldığı ve Türkçe de öğrendiği için mutlu olduğunu belirten Ecer, "Çocukluğumda okula gidemedim. Belki de nasip olmadı. Okuma yazmayı öğrenmeyi çok istiyordum. Bu yaşıma kadar okuma yazma bilmemek içimde ukde kalmıştı. Şimdi okuma yazma öğreniyorum. Gittiğim yerlerde kendimi ifade edemiyordum. İhtiyaçlarımı alamıyordum. Allah Kaymakamımızdan razı olsun bizi okutuyor. Çok mutluyum." diye konuştu.

"Hayalim gerçek oldu"

Yedi çocuk ve 4 torun sahibi Bayat da eşinin desteğiyle yıllar sonra okuma yazma öğrenmeye başladığını belirterek, "Okula gitmeyi istiyordum ama fırsat olmadı. Babam beni okula göndermedi. Şimdi okula geliyorum. Hayalim gerçek oldu." ifadelerini kullandı.

Eşinin azmiyle kısa sürede okuma yazma öğrendiğini aktaran İsmail Bayat da "Eşim 65 yaşından sonra okula kavuştu. Hayali bir gün okula gitmekti. Elhamdülillah nasip oldu. 2-3 ay sonra inşallah mezun olacak." dedi.

"Büyük bir motivasyonla okuma yazma öğreniyorlar"

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın da toplumun dezavatantajlı kesimi için projeler ürettiklerini söyledi.

Birçok kadının ekonomik ve sosyal hayata aktif katılmalarına olanak sağladıklarını dile getiren Aydın, şunları kaydetti:

"Kadınlar 45 günlük periyotlarda aldıkları eğitimle okuma yazma öğreniyorlar. Bunun yanında matematik ve ilerlemelerine bağlı olarak diğer dersleri de alabiliyorlar. En mutlu olduğumuz nokta ise ilerlemiş yaş gruplarından da öğrencilerimizin bulunması. 60 yaş üstündeki annelerimiz, teyzelerimiz büyük bir motivasyonla okuma yazma öğreniyorlar. Burada tüm imkanları kendilerine sunuyoruz. Buraya uzak yerlerden gelen hemşehrilerimiz için servis gönderiyoruz. Çocukları varsa buradaki kreşten yararlanabiliyorlar. Oldukça memnun olduklarını görüyoruz."

Kurs öğretmeni Hatice Zirek de "Kadınlar büyük azim göstererek okula geliyorlar. Bütün ödevlerini zamanında, küçük bir çocuk heyecanıyla yapıyorlar. Şu an okuma yazma bilmeyen öğrencimiz kalmadı. Her gün heyecanla okula geliyorlar." ifadesini kullandı.AA

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