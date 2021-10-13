Formasyon veren ve vermeyen Üniversiteler bulunmaktadır öğrencilerde hangilerinin verdiğini hangilerinin vermediğini sıklıkla araştırıyor peki hangi Üniversiteler formasyon veriyor ücreti var mı şartları var mı?Öğretmen adaylarının eğitim ve öğretim verebilmesi için alması gereken eğitim olan "Pedagojik Formasyon" son günlerde araştırılan konular arasında yer alıyor. Eğitim Fakültesi mezunu olmayan kişilerin de öğretmenlik yapabilmelerini sağlayan bu eğitimin başvurusuna dair konular öğretmen adaylarının gündeminde yer alırken, hangi üniversitelerin formasyon verdiği de merak ediliyor. Peki, Hangi Üniversiteler formasyon veriyor 2021?

Hangi Üniversiteler formasyon veriyor 2021? Pedagojik Formasyon veren üniversiteler 2021

Öğretmen adaylarının eğitim ve öğretim verebilmesi için alması gereken eğitim olan "Pedagojik Formasyon" son günlerde araştırılan konular arasında yer alıyor. Eğitim Fakültesi mezunu olmayan kişilerin de öğretmenlik yapabilmelerini sağlayan bu eğitimin başvurusuna dair konular öğretmen adaylarının gündeminde yer alırken, hangi üniversitelerin formasyon verdiği de merak ediliyor. Peki, Hangi Üniversiteler formasyon veriyor 2021? Pedagojik Formasyon veren üniversiteler 2021, haberimizde konu detaylarına yer verdik.

HANGİ ÜNİVERSİTELER FORMASYON VERİYOR 2021? PEDAGOJİK FORMASYON VEREN ÜNİVERSİTELER 2021



Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ortaklığında daha önce imzalanan "Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı" güncellenerek yürürlüğe girdi. İşte Pedagojik formasyonun verildiği üniversiteler...

Amasya Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Konya Selçuk Üniversitesi, Necmeddin Erbakan Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Kilis Üniversitesi. Pedagojik formasyon eğitimini ismi geçen üniversitelerden alabilirsiniz.

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ KİMLER ALABİLİR?

Formasyon eğitimi alabilmeniz için öncelikle MEB kararıyla belirlenen pedagojik formasyon eğitimi alınan bölümlerden birini okumanız veya o bölümlerden mezun olmanız gerekiyor. Belirlenen bölümlerde halen daha eğitime devam ediyorsanız bu bölümde en az 2 yarıyılı doldurmanız gerekmektedir.

Formasyon eğitimi alabilen bir bölümde okuyup okumadığınızı öğrenmek istiyorsanız MEB'den bu bilgilere erişebilirsiniz. Ayrıca akademik ortalama, üniversiteye giriş puanı, disiplin geçmişi gibi birtakım koşullarında uyumlu olmazı gerekiyor. Eğer lisans mezunuysanız, mezuniyet ortalamanız en az 2,5/4 olması lazım. Bu eğitim için ayrıca YÖK tarafından belirlenmiş üniversitelerden birinde okumanız gerekiyor. Her sene YÖK tarafından belirlenen bu üniversitelere listeler gönderiliyor. Bu listelerde hangi bölümden kaç kişi bu alınacağı yazıyor.

Talim ve Terbiye Kurulu, oluşacak mağduriyetleri önlemek üzere toplanarak söz konusu kararı 'Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile açılan/açılacak olan öğretmenlik meslek bilgisi tezsiz yüksek lisans programı ya da pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını başarıyla tamamlayanların öğretmenliğe başvuru yapabilecekleri' şekilde genişletti.

FORMASYON EĞİTİMİ NE KADAR SÜRER?

Formasyon eğitimi öğrencilerin lisans eğitim durumuna göre değişiklik göstermektedir. Lisans mezunları için iki yarıyıl, birinci sınıf öğrencileri için altı yarıyıl, ikinci sınıf öğrencileri için dört yarıyıl, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri için ise bu süre iki yarıyıldır.

FORMASYON ÜCRETLERİ NE KADAR?

Formasyon eğitimi için ödenen ücretler üniversiteden üniversiteye değişmektedir. Çoğu üniversitede bu fiyat 2000 lira civarında belirlenmektedir.

kaynak:bölge gündem