Hangi kurum KPSS’den kaç puan istiyor? 2021 KPSS atama puanları en küçük en büyük puanları

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 1 Ağustos'ta yapıldı. KPSS Alan Bilgisi 1. gün oturumları 7 Ağustos'ta, 2. gün oturumları 8 Ağustos'ta gerçekleştirildi. 2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 15 Ağustos'ta tamamlandı. KPSS lisans sınavına giden adaylar KPSS lisans sonuçları sorası taban puanları merak ediyor. 2021 KPSS sonuçları açıklanmasından sonra adaylar kamu kurumlarına kadro ve pozisyonlarına yerleştirme tercihlerini KPSS taban puanlarına göre yapacak.

2021 KPSS atama puanları en küçük en büyük puanları

Bilgisayar işletmeni KPSS atama en küçük puanı 86,46644, en büyük puan 86,46644

KPSS memur atama puanı en küçük 91,65413, en büyük 91,65413

Mimar KPSS atama puanı en küçük 88,14443 en büyük 88,14443

Avukat KPSS atama puanı en küçük 93,66303 en büyük 93,66303

Mühendis KPSS atama puanı en küçük 89,78397 en büyük 89,78397

Veteriner hekim KPSS atama puanı en küçük 89,78397 en büyük 89,78397

Veri hazırlama ve kontrol işletmeni KPSS atama puanı en küçük 81,51966 en büyük 85,03218

Kütüphaneci KPSS atama puanı en küçük 85,26841 en büyük 85,26841