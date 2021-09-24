Hangi branşlarda öğretmen alımı yapılacak? 15 bin yeni öğretmen alımına ilişkin son dakika açıklama!

Gelen son dakika haberlerine göre Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 15 bin yeni öğretmen alımına ilişkin branş bazından kontenjan dağılımının belli olduğu duyurusu yapıldı.

15 BİN ÖĞRETMENİN ATANMASINA İLİŞKİN KONTENJAN DAĞILIMI BELLİ OLDU

Milliyet'in haberine göre atama bekleyen binlerce öğretmeni sevindirecek açıklama Milli Eğitim Bakanlığı’ndan geldi. 2021 Eylül sözleşmeli öğretmenliğe başvuru ve atama duyurusuyla ilgili MEB'den son dakika açıklaması yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 15 bin yeni öğretmen alımına ilişkin branş bazından kontenjan dağılımının belli olduğu duyurusu yapıldı.

MEB, 15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI İÇİN TAKVİMİ SİTESİNDE YAYIMLADI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),15 bin sözleşmeli öğretmenin atanmasına ilişkin takvim bakanlığın resmi internet sitesinden yayımladı. Yayımlanan takvime göre ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri, 27 Eylül-8 Ekim'de yapılacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 25 Ekim'de ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 12-27 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Koronavirüs karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların başvuruları ise 12 Kasım-9 Aralık'ta alınacak ve bu adayların sözlü sınavları 13-17 Aralık'ta düzenlenecek. Sözlü sınav sonuçları 27 Aralık'ta ilan edilecek. Öğretmen adaylarının atama tercihleri 21-26 Ocak 2022'de alınacak ve atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak.

Yayımlanan bu takvime göre yapılacak atama işleminde, 2020 ve 2021 KPSS puanları ile başvurular alınacak. Yapılan duyuruya göre milli sporcuların beden eğitimi alanına sözleşmeli öğretmen olarak atanması için ayrılacak kontenjan, bu atamaya ilişkin alan bazlı kontenjan dağılımı sonrasında belirlenecek ve atama sayısından düşürüleceği bildirildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 15 bin yeni öğretmen alımına ilişkin branş bazından kontenjan dağılımının belli olduğu duyurusu yapıldı.

kaynak:haber365