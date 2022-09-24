Göztepeli şehidin adı Özalp’ta yaşatılacak

Özalp ilçesine bağlı Yukarı Dönerdere Anadolu Lisesi’nde haftalar önce başlatılan çalışmalar ile yapımı tamamlanan kütüphaneye 2010'da Hatay'da şehit olan İzmir Göztepeli şehit asker Kerem Oğuz Erbay’ın adı verildi.

Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili M. Emin Nasır, İlçe Tabur Komutan Vekili Teğmen Eyüp Ayaz, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Duran Vuranok, İlçe Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Kızılkaya, şehidin ağabeyi Onur Erbay, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katılımı ile kütüphane hizmete açıldı. Burada bir konuşma yapan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili M. Emin Nasır, vatan için canını feda eden şehitlere her zaman minnettar olduklarını söyledi. Şehitlerin isimlerinin yaşatılmasının çok kıymetli olduğunu belirten Kaymakam Nasır, "Sevgili öğrenciler, bu kütüphaneden her kitap aldığınızda, burada vakit geçirdiğinizde aynı zamanda şehidimizi de yad etmiş olacaksınız. Onun isminin Dönerdere Mahallesi'nde unutulmasına sizler engel olacaksınız" dedi.iha