Fedakâr Başkan belediyenin bir odasını başarılı öğrenciye tahsis etti
Gevaş'a öz kaynaklarıyla bir çok hizmet kazandıran başarılı belediye başkanı Murat Sezer, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek belediyenin bir odasını ilçede yaşayan başarılı öğrenciye tahsis etti.
Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, örnek projelere imza atmaya devam ediyor. Eğitime verdiği destekle ilçede büyük taktir toplayan Başkan Sezer, her koşulda öğrencilerin yanında olmayı sürdürüyor. Eğitim alanındaki çalışmalarıyla eğitimcileri ve öğrencileri yalnız bırakmayan Başkan Sezer, ilçede yaşayan Cengiz Yeter adlı gencin de yardımına koştu.
Yeter, 2017 yılında Temel Eğitimden Orta Eğitime Geçiş (TEOG) sınavında Türkiye 1’incisi olup Tıp Fakültesi’ni kazandı. İngilizce eğitim veren Tıp Fakültesi’nde okumak isteyen Yeter’in ailesinin kalabalık olması çalışmasına engel oldu. Bunu öğrenen başkan Sezer, Gevaşlı öğrenciye yardım eli uzatarak ona belediyenin bir odasını tahsis etti. Gönüllere taht kuran Sezer, yaptığı çalışmalar ile bir kez daha örnek oldu.
Başkan Sezer, hiçbir zaman öğrencileri yalnız bırakmadıklarını belirterek, “Öğrencilerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Söz verdiğimiz gibi her öğrencinin yanında olmaya devam ediyoruz. Cengiz de bu kardeşlerimizden biri. Cengiz’in yaşadığı durumu duyduğumda hemen onu evinde ziyaret ettim ve akabinde belediyenin bir odasını ona tahsis ettim. Çok başarılı bir kardeşimiz ve inşallah gelecek hayallerinde bir nebze de olsa katkımız olur. Gençler bizim için çok kıymetli” dedi.
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