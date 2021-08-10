Erdoğan imzaladı! YKS baraj puanı kaça düştü?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca öğrencinin beklediği baraj müjdesini duyurdu. Buna göre; ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT’de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacak.

EĞİTİM 10.08.2021, 17:33
Erdoğan imzaladı! YKS baraj puanı kaça düştü?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün yaptığı açıklamada, genel başarının düşük olduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) baraj puanlarında düzeltmeye gidilmesini önermişti.

Öneri sonrası harekete geçen Yükseköğretim Kurulu (YÖK), konuyla ilgili çalışmasını bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunmuştu.

Öğrencilerin büyük bir heyecanla beklediği o haberi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu.

YKS BARAJI DÜŞTÜ
Twitter üzerinden açıklama yapan Erdoğan, YÖK'ün 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırdığını belirtti.

TYT'DE 140, AYT VE YDT'DE 170 OLDU
Erdoğan, açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT’de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır. Yapılan bu önemli değişiklikle birlikte üniversite tercih sürecinin tüm kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumhur İttifakı olarak gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Mevcut hesaplamada baraj puan TYT için 150, AYT için 180 olarak uygulanıyordu.

Yorumlar (4)
Vatandaş 6 saat önce
Enflasyonu düşüremeyince sınav barajını düşürmüşler. Allah razı olsun , millette baraj puanı nasıl düşer diye kara kara düşünüyordu zaten. Yav bunlar tam komedi.
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Çift maaş 9 saat önce
Eğitim sistemi bitti binlerce üniversite mezunu bosta var di şimdi milyonlar olacak artik ebem bile neden 2021 de yks sınavına girmedim der yaparsa akepe mhp yapar durmak yok yola devam
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MEHMET SELİM SEVEN 9 saat önce
Eğitim sistemi hepten bitirdiniz artik ,Allah size kabul etmesin
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WTF 9 saat önce
Sayenizde egitim sistemi inanin samazen lerden cok döndü helal size ekonomist reism
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