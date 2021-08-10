Erdoğan imzaladı! YKS baraj puanı kaça düştü?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün yaptığı açıklamada, genel başarının düşük olduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) baraj puanlarında düzeltmeye gidilmesini önermişti.

Öneri sonrası harekete geçen Yükseköğretim Kurulu (YÖK), konuyla ilgili çalışmasını bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunmuştu.

Öğrencilerin büyük bir heyecanla beklediği o haberi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu.

YKS BARAJI DÜŞTÜ

Twitter üzerinden açıklama yapan Erdoğan, YÖK'ün 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırdığını belirtti.

TYT'DE 140, AYT VE YDT'DE 170 OLDU

Erdoğan, açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT’de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır. Yapılan bu önemli değişiklikle birlikte üniversite tercih sürecinin tüm kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumhur İttifakı olarak gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Mevcut hesaplamada baraj puan TYT için 150, AYT için 180 olarak uygulanıyordu.