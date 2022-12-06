Edremit Belediyesinden 2 bin öğrenciye kaynak kitap desteği

Evliya Çelebi Uygulama Otelinde düzenlenen törende konuşan AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, eğitime verilen önemin AK Parti hükümetleri döneminde arttığını belirtti. Allah’ın ilk emrinin ‘oku’ olduğunu hatırlatan Arvas, "İnancımızın temeli sağlamdır. Yalana, kötülüğe asla tenezzül etmeyiz. Uyuşturucu, hırsızlık gibi kötü alışkanlıklar gençlerimizin semtinden geçmemeli.

İlmimizi inancımızla harmanlayarak hedefimize ulaşmak için gayret göstermemiz, insanlık için faydalı işleri yapmamız gerekiyor. Bugünün gençliği çok şanslı. 20 yıl önce ilimizdeki okuma oranı yüzde 40'ın altındaydı. AK Parti iktidarıyla bu oran yüzde 98'in üzerine çıktı” dedi.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ise öğrenci dostu bir belediyecilik anlayışıyla hizmet ettiklerini ifade ederek, ayrım yapmadan tüm öğrencilerin yanında olmaya çalıştıklarını vurguladı. Edremit Belediyesi olarak bir önceki dönemde 16 bin 700 kaynak kitabı ile yaklaşık 500 adet tabletin dağıtıldığını belirten Başkan Say, “Bu dönem ise ilçede eğitim gören 2 bin öğrenciye toplam 11 bin yardımcı kaynak kitabını teslim ettik. Üniversiteye hazırlanan bir genç için kaynak kitaplar ile soru bankaları çok değerlidir” ifadelerini kullandı.

Göreve geldikleri günden beri eğitim alanında yapılan çalışmalara kısaca değinen Say, “İlçede etüt merkezi, kütüphane, sürekli eğitim merkezi ve millet kıraathanesi yoktu. İlçe halk kütüphanesi vardı, o da kapalıydı. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bunların tamamını ilçemize kazandırdık. Elimizden geldikçe velilerimizin ve öğretmenlerimizin yükünü azaltmaya, okullarımızın fiziki şartlarını düzeltemeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Kitap dağıtımına İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, İl Gençlik ve Spor Müdürü Arif Özsoy, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu da katıldı.

Program, öğrencilere yardımcı kaynak kitaplarının dağıtılması ile sona erdi.İHA