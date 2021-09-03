Dünyanın En Prestejli Derecelendirme Kuruluşu ''THE'' Dünya'nın En İyi Üniversitelerini Açıkladı. İşte 2022 Listesi
Eğitimde dünyada en iyi olan üniversite isimleri açıklandı! Listede Türkiye'den isimler var mı? Türkiye dünyada kaçıncı sıralarda yer alıyor? İşte haberin detayları..
2010 yılından itibaren alanlarında dünyanın en iyi üniversitelerinin belirlendiği listede 99 ülke ve bin 600'ün üzerinde üniversite bulunuyor. Listedeki üniversiteler bu yıl; eğitim/öğretim, araştırma, atıf, uluslararası görünürlük ve endüstri geliri gibi kriterler göz önüne alınarak hazırlandı.
İşte ilk 10'da yer alan üniversiteler ve Türkiye'deki üniversitelerin sıralaması:
1- Oxford Üniversitesi (Birleşik Krallık)
Toplam Öğrenci Sayısı: 20 bin 835
Uluslararası Öğrenci Oranı: Yüzde 42
2- Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü (ABD)
Toplam Öğrenci Sayısı: 2 bin 233
Uluslararası Öğrenci Oranı: Yüzde 34
3- Harvard Üniversitesi (ABD)
Toplam Öğrenci Sayısı: 21 bin 574
Uluslararası Öğrenci Oranı: Yüzde 24
4- Stanford Üniversitesi (ABD)
Toplam Öğrenci Sayısı: 16 bin 319
Uluslararası Öğrenci Oranı: Yüzde 23
5- Cambridge Üniversitesi (Birleşik Krallık)
Toplam Öğrenci Sayısı: 19 bin 681
Uluslararası Öğrenci Oranı: Yüzde 39
6- Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (ABD)
Toplam Öğrenci Sayısı: 11 bin 459
Uluslararası Öğrenci Oranı: Yüzde 33
7- Princeton Üniversitesi (ABD)
Toplam Öğrenci Sayısı: 7 bin 753
Uluslararası Öğrenci Oranı: Yüzde 23
8- Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley (ABD)
Toplam Öğrenci Sayısı: 40 bin 306
Uluslararası Öğrenci Oranı: Yüzde 23
9- Yale Üniversitesi (ABD)
Toplam Öğrenci Sayısı: 13 bin 317
Uluslararası Öğrenci Oranı: Yüzde 21
10- Chicago Üniversitesi (ABD)
Toplam Öğrenci Sayısı: 14 bin 895
Uluslararası Öğrenci Oranı: Yüzde 33
Türkiye'deki üniversitelerin 'Uluslararası Görünürlük' alanında sıralandığı listede, 801-1000 bandında en iyi 4 vakıf üniversitesi Bilkent Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi olarak yer aldı.
Üniversiteleri 'Atıf' alanında ise sırasıyla; Çankaya Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesi yer aldı.
Son olarak üniversitelerin 'Araştırma' alanındaki etkinliğinin incelendiği listede sırasıyla; Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi bulunuyor.
İşte diğer üniversitelerin sıralaması:
401-500: Çankaya Üniversitesi
Toplam Öğrenci Sayısı: 7,716
501-600: Koç Üniversitesi
Toplam Öğrenci Sayısı: 5,521
501-600: Sabancı Üniversitesi
Toplam Öğrenci Sayısı: 3,700
601-800: Bilkent Üniversitesi
Toplam Öğrenci Sayısı: 9,961
601-800: Hacettepe Üniversitesi
Toplam Öğrenci Sayısı: 49,026
601-800 İstanbul Teknik Üniversitesi
Toplam Öğrenci Sayısı: 25,640
601-800: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Toplam Öğrenci Sayısı: 18,346
801-1000: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Toplam Öğrenci Sayısı: 26,680
801-1000: Bahçeşehir Üniversitesi
Toplam Öğrenci Sayısı: 17,859
801-1000: Boğaziçi Üniversitesi
Toplam Öğrenci Sayısı: 13,108
801-1000: İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Toplam Öğrenci Sayısı: 8,661
1001-1200: Atatürk Üniversitesi
Toplam Öğrenci Sayısı: 63,400
1001-1200: Atılım
Toplam Öğrenci Sayısı: 9,421
1001-1200: Bezmialem Vakıf
Toplam Öğrenci Sayısı: 3,567
1001-1200: Düzce
Toplam Öğrenci Sayısı: 21,597
1001-1200: İstanbul
Toplam Öğrenci Sayısı: 84,991
1001-1200: Karabük
Toplam Öğrenci Sayısı: 47,208
1001-1200: Özyeğin
Toplam Öğrenci Sayısı: 6,649
Toplam Öğrenci Sayısı: 31,369
1201+ ÜNİVERSİTELER
1201+: Acıbadem Üniversitesi
Toplam Öğrenci Sayısı: 2,687
1201+: Akdeniz Üniversitesi
Toplam Öğrenci Sayısı: 41,824
1201+: Aksaray Üniversitesi
Toplam Öğrenci Sayısı: 21,939
1201+: Anadolu Üniversitesi
Toplam Öğrenci Sayısı: 29,612
1201+: Ankara Üniversitesi
Toplam Öğrenci Sayısı: 68,578
1201+: Başkent Üniversitesi
Toplam Öğrenci Sayısı: 13,545
1201+: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Toplam Öğrenci Sayısı: 22,855
1201+: Bursa Uludağ Üniversitesi
Toplam Öğrenci Sayısı: 34,973
1201+: Cukurova Üniversitesi
Toplam Öğrenci Sayısı: 42,177
1201+: Dicle Üniversitesi
Toplam Öğrenci Sayısı: 26,024
1201+: Dokuz Eylül Üniversitesi
Toplam Öğrenci Sayısı: 58,563
1201+: Dumlupınar Üniversitesi
Toplam Öğrenci Sayısı: 45,945
1201+: Ege Üniversitesi
Toplam Öğrenci Sayısı: 46,825
1201+: Erciyes Üniversitesi
Toplam Öğrenci Sayısı: 47,075
1201+: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Toplam Öğrenci Sayısı: 14,053
1201+: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Toplam Öğrenci Sayısı: 31,086
1201+: Gazi Üniversitesi
Toplam Öğrenci Sayısı: 40,657
1201+: Gaziantep Üniversitesi
Toplam Öğrenci Sayısı: 35,667
1201+: Gebze Teknik Üniversitesi
Toplam Öğrenci Sayısı: 7,551
1201+: İstanbul Medipol Üniversitesi
Toplam Öğrenci Sayısı: 21,056
1201+: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Toplam Öğrenci Sayısı: 5,342
1201+: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Toplam Öğrenci Sayısı: 38,630
1201+: Kocaeli Üniversitesi
Toplam Öğrenci Sayısı: 71,135
1201+: Marmara Üniversitesi
Toplam Öğrenci Sayısı: 70,356
1201+: Necmettin Erbakan Üniversitesi
Toplam Öğrenci Sayısı: 20,399
1201+: Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Toplam Öğrenci Sayısı: 52,874
1201+: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Toplam Öğrenci Sayısı: 13,054
1201+: Sakarya Üniversitesi
Toplam Öğrenci Sayısı: 42,557
1201+: Selçuk Üniversitesi
Toplam Öğrenci Sayısı: 47,190
1201+: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Toplam Öğrenci Sayısı: 27,549
1201+: Süleyman Demirel Üniversitesi
Toplam Öğrenci Sayısı: 41,272
1201+: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Toplam Öğrenci Sayısı: 4,777
1201+: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Toplam Öğrenci Sayısı: 17,758
1201+: Yeditepe Üniversitesi
Toplam Öğrenci Sayısı: 17,610
1201+: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
Toplam Öğrenci Sayısı: 28,710
kaynak:kamuajans
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