Dünyanın En Prestejli Derecelendirme Kuruluşu ''THE'' Dünya'nın En İyi Üniversitelerini Açıkladı. İşte 2022 Listesi

2010 yılından itibaren alanlarında dünyanın en iyi üniversitelerinin belirlendiği listede 99 ülke ve bin 600'ün üzerinde üniversite bulunuyor. Listedeki üniversiteler bu yıl; eğitim/öğretim, araştırma, atıf, uluslararası görünürlük ve endüstri geliri gibi kriterler göz önüne alınarak hazırlandı.

İşte ilk 10'da yer alan üniversiteler ve Türkiye'deki üniversitelerin sıralaması:

1- Oxford Üniversitesi (Birleşik Krallık)

Toplam Öğrenci Sayısı: 20 bin 835

Uluslararası Öğrenci Oranı: Yüzde 42

2- Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü (ABD)

Toplam Öğrenci Sayısı: 2 bin 233

Uluslararası Öğrenci Oranı: Yüzde 34

3- Harvard Üniversitesi (ABD)

Toplam Öğrenci Sayısı: 21 bin 574

Uluslararası Öğrenci Oranı: Yüzde 24

4- Stanford Üniversitesi (ABD)

Toplam Öğrenci Sayısı: 16 bin 319

Uluslararası Öğrenci Oranı: Yüzde 23

5- Cambridge Üniversitesi (Birleşik Krallık)

Toplam Öğrenci Sayısı: 19 bin 681

Uluslararası Öğrenci Oranı: Yüzde 39

6- Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (ABD)

Toplam Öğrenci Sayısı: 11 bin 459

Uluslararası Öğrenci Oranı: Yüzde 33

7- Princeton Üniversitesi (ABD)

Toplam Öğrenci Sayısı: 7 bin 753

Uluslararası Öğrenci Oranı: Yüzde 23

8- Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley (ABD)

Toplam Öğrenci Sayısı: 40 bin 306

Uluslararası Öğrenci Oranı: Yüzde 23

9- Yale Üniversitesi (ABD)

Toplam Öğrenci Sayısı: 13 bin 317

Uluslararası Öğrenci Oranı: Yüzde 21

10- Chicago Üniversitesi (ABD)

Toplam Öğrenci Sayısı: 14 bin 895

Uluslararası Öğrenci Oranı: Yüzde 33

Türkiye'deki üniversitelerin 'Uluslararası Görünürlük' alanında sıralandığı listede, 801-1000 bandında en iyi 4 vakıf üniversitesi Bilkent Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi olarak yer aldı.

Üniversiteleri 'Atıf' alanında ise sırasıyla; Çankaya Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesi yer aldı.

Son olarak üniversitelerin 'Araştırma' alanındaki etkinliğinin incelendiği listede sırasıyla; Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi bulunuyor.

İşte diğer üniversitelerin sıralaması:

401-500: Çankaya Üniversitesi

Toplam Öğrenci Sayısı: 7,716

501-600: Koç Üniversitesi

Toplam Öğrenci Sayısı: 5,521

501-600: Sabancı Üniversitesi

Toplam Öğrenci Sayısı: 3,700

601-800: Bilkent Üniversitesi

Toplam Öğrenci Sayısı: 9,961

601-800: Hacettepe Üniversitesi

Toplam Öğrenci Sayısı: 49,026

601-800 İstanbul Teknik Üniversitesi

Toplam Öğrenci Sayısı: 25,640

601-800: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Toplam Öğrenci Sayısı: 18,346

801-1000: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

Toplam Öğrenci Sayısı: 26,680

801-1000: Bahçeşehir Üniversitesi

Toplam Öğrenci Sayısı: 17,859

801-1000: Boğaziçi Üniversitesi

Toplam Öğrenci Sayısı: 13,108

801-1000: İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Toplam Öğrenci Sayısı: 8,661

1001-1200: Atatürk Üniversitesi

Toplam Öğrenci Sayısı: 63,400

1001-1200: Atılım

Toplam Öğrenci Sayısı: 9,421

1001-1200: Bezmialem Vakıf

Toplam Öğrenci Sayısı: 3,567

1001-1200: Düzce

Toplam Öğrenci Sayısı: 21,597

1001-1200: İstanbul

Toplam Öğrenci Sayısı: 84,991

1001-1200: Karabük

Toplam Öğrenci Sayısı: 47,208

1001-1200: Özyeğin

Toplam Öğrenci Sayısı: 6,649

1001-1200: Yıldız Teknik Üniversitesi

Toplam Öğrenci Sayısı: 31,369

1201+ ÜNİVERSİTELER

1201+: Acıbadem Üniversitesi

Toplam Öğrenci Sayısı: 2,687

1201+: Akdeniz Üniversitesi

Toplam Öğrenci Sayısı: 41,824

1201+: Aksaray Üniversitesi

Toplam Öğrenci Sayısı: 21,939

1201+: Anadolu Üniversitesi

Toplam Öğrenci Sayısı: 29,612

1201+: Ankara Üniversitesi

Toplam Öğrenci Sayısı: 68,578

1201+: Başkent Üniversitesi

Toplam Öğrenci Sayısı: 13,545

1201+: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Toplam Öğrenci Sayısı: 22,855

1201+: Bursa Uludağ Üniversitesi

Toplam Öğrenci Sayısı: 34,973

1201+: Cukurova Üniversitesi

Toplam Öğrenci Sayısı: 42,177

1201+: Dicle Üniversitesi

Toplam Öğrenci Sayısı: 26,024

1201+: Dokuz Eylül Üniversitesi

Toplam Öğrenci Sayısı: 58,563

1201+: Dumlupınar Üniversitesi

Toplam Öğrenci Sayısı: 45,945

1201+: Ege Üniversitesi

Toplam Öğrenci Sayısı: 46,825

1201+: Erciyes Üniversitesi

Toplam Öğrenci Sayısı: 47,075

1201+: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

Toplam Öğrenci Sayısı: 14,053

1201+: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Toplam Öğrenci Sayısı: 31,086

1201+: Gazi Üniversitesi

Toplam Öğrenci Sayısı: 40,657

1201+: Gaziantep Üniversitesi

Toplam Öğrenci Sayısı: 35,667

1201+: Gebze Teknik Üniversitesi

Toplam Öğrenci Sayısı: 7,551

1201+: İstanbul Medipol Üniversitesi

Toplam Öğrenci Sayısı: 21,056

1201+: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Toplam Öğrenci Sayısı: 5,342

1201+: Karadeniz Teknik Üniversitesi

Toplam Öğrenci Sayısı: 38,630

1201+: Kocaeli Üniversitesi

Toplam Öğrenci Sayısı: 71,135

1201+: Marmara Üniversitesi

Toplam Öğrenci Sayısı: 70,356

1201+: Necmettin Erbakan Üniversitesi

Toplam Öğrenci Sayısı: 20,399

1201+: Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Toplam Öğrenci Sayısı: 52,874

1201+: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Toplam Öğrenci Sayısı: 13,054

1201+: Sakarya Üniversitesi

Toplam Öğrenci Sayısı: 42,557

1201+: Selçuk Üniversitesi

Toplam Öğrenci Sayısı: 47,190

1201+: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Toplam Öğrenci Sayısı: 27,549

1201+: Süleyman Demirel Üniversitesi

Toplam Öğrenci Sayısı: 41,272

1201+: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Toplam Öğrenci Sayısı: 4,777

1201+: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Toplam Öğrenci Sayısı: 17,758

1201+: Yeditepe Üniversitesi

Toplam Öğrenci Sayısı: 17,610

1201+: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

Toplam Öğrenci Sayısı: 28,710

kaynak:kamuajans